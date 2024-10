Simán nyert a Manchester City Pozsonyban

Nem született meglepetés.

A Manchester City 4-0-ra nyert Pozsonyban a Slovan Bratislava vendégeként a BL-ben, az alapszakasz második fordulójában.

Az esélyek egyértelműek voltak a BL-ben, amikor a Slovan Bratislava a Manchester City-t látta vendégül kedden. Az első lehetőség így is a hazaiak előtt adódott, Marko Tolic viszont nem találta el a kaput. Egy perc sem telt el, Erling Haaland került hatalmas helyzetbe, lövése azonban pontatlanul sikerült. A 8. percben már rezzent a háló, Ilkay Gündogan lövése vágódott a kapuba Takac kapus mellett. Nem telt el sok idő a második gólig a Slovan térfelén szerzett labdát a City, Jeremy Doku visszapassza után pedig Phil Foden lőtte ki a hosszút. Továbbra is sorjáztak a vendégek helyzetei, Haaland, Doku is Foden közel járt a gólszerzéshez, de nem sikerült betalálni. A 39. percben Savinho veszélyeztetett, 1 perccel később Gündogan találta el a kapufát, a félidőben így is 0-2 állt az eredményjelzőn.



A második félidő elején Matheus Nunes beadására Haaland érkezett, de mellé fejelt, 5 perccel később viszont Rico Lewis kiugratását már nem rontotta el a norvég, akit azonnal le is kapott Pep Guardiola. Lewis aztán maga is helyzetbe került, Takac viszont védett, nem úgy mint James McAtee bombájánál a 74. percben. Az utolsó negyedórában még volt esélye több gólt lőni a Manchester City-nek, azonban ez már nem jött össze, Guardiola csapat így is simán nyert.