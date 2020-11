Simán győzött a Puskás hazai pályán

3-0-ás győzelmet aratott a csapata hazai pályán a Budafok ellen az OTP Bank Liga 11. fordulójának szombati első meccsén.

A mérkőzés első félórája felcsúti fölényt hozott, a hazaiak több ígéretes lehetőséget alakítottak ki a vendégek kapuja előtt. A felforgatott kezdőcsapattal pályára lépő Budafok az első félidő vége felé mutatott először életjeleket, főként szabadrúgásból, illetve szögletből voltak veszélyesek, mégis hátrányba kerültek egy védelmi hiba után.

​Fordulást követően cserékkel frissített a Budafok, kevés eredménnyel. A felcsúti gárda Antonio Mance révén két újabb gólt ért el, miközben Luciano Slagveer két nagy helyzetet is elpuskázott, így a hazaiak magabiztos előnnyel várták a hajrát. A vendégek támadtak a szépítő gólért, de nem jártak sikerrel, miközben a Puskás Akadémia további próbálkozásai rendre célt tévesztettek.

Az első találatra 39 percet kellett várni: Slagveer beadását röviden csúsztatta meg Nikolics, Kiss Tamás lecsapott rá, majd egy igazítás után ballal visszagurított. A labda éppen a kaputól pár méterre üresen álló Knezevic bal lábára pattant, aki a kaput vette célul. 1–0

