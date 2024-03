Sima lengyel és drámai ukrán siker az Eb-pótselejtezők elődöntőin

Érdekes meccset játszott Izrael és Izland a Szusza Ferenc Stadionban.

Csütörtökön rendezték az európa-bajnoki selejtezők rájátszásának elődöntőit, ahol 12 válogatott küzdhetett azért, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön a nyári kontinensviadalon való részvételhez.

A nap első találkozóján Georgia fogadta Luxemburgot, s az egykori fehérvári és újpesti támadó, Budu Zivzivadze duplájával meg is nyerték a mérkőzést és már fotelből nézhették, hogy a görög-kazah párharcból melyik jut nekik ellenfélül.

A hellének az első félidőben valósággal átgázoltak a vendégeken, Bakasetas a 9. percben büntetőből kezdte a gólgyártást, majd sorban Pelkas, Ioannidis és Kourbelis is betalált a szünet előtt, majd a már visszafogottabb második játékrész hajrájában, a 87. percben Marochkin öngólja állította be az 5-0-ás végeredményt.

A lengyelek is fiesztát rendeztek az észtek ellen, igaz, ők az első 45 percben csak egyszer, Frankowski révén találtak be, de Paskotsi kiállítása miatt már a játékrész derekától emberelőnyben játszhattak. A fordulás után csak Lewandowski maradhatott szomorú, hiszen ő nem iratkozhatott fel a góllövők közé, ellenben Zielinski, Piotrowski és Szymanski igen, valamint két észt, Hussar és Mets is, igaz, utóbbi a saját kapujába talált be, így a lengyelek 5-1-re nyertek.

Lengyelország ellenfele a döntőben Wales lesz, amely 4-1-re múlta felül Finnországot.

A harmadik ágon érdekes meccset játszott egymással Izrael és Izland a Szusza Ferenc Stadionban. Az izraeliek Zahavi büntetője révén fél óra elteltével vezetést szereztek, ám a szünet előtt fordított Izland, Gudmundsson szabadrúgásból, míg Traustason egy szöglet után kapásból volt eredményes. A 73. percben Revivo kiállítása miatt emberhátrányba került a pályaválasztó, amely viszont nem sokkal később nagy esélyt kapott az egyenlítésre, de Zahavi nemes egyszerűséggel kapu mellé lőtte a kezezés miatt megítélt büntetőt. Az izraeliek ezután összeestek, Gudmundsson még kétszer betalált és továbbjuttatta Izlandot.

Úgy tűnt, hogy az ő ellenfelük Bosznia lesz, amely az 57. percben Matviienko öngóljával szerzett vezetést, s egészen a hajráig jól is tartotta magát Ukrajna ellen, ám a vendégek a végén Yaremchuk és Dovbyk révén három perc alatt fordítottak és jutottak a fináléba.

A döntők párosításai:

Wales-Lengyelország

Ukrajna-Izland

Georgia-Görögország

A döntőket március 26-án rendezik, a győztesek kijutnak az Eb-re.