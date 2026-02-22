Még sosem esett ki ilyen korán csapat az angol topfociban – a városi rivális pecsételte meg a sorsukat!

A Sheffield Wednesday 2-1-es vereséget szenvedett a városi rivális, Sheffield United otthonában vasárnap kora délután a Championship 33. fordulójában, és ezzel vált biztossá a búcsú. A mérkőzésen Patrick Bamford és Harrison Burrows góljaival a hazaiak kétgólos előnybe kerültek, majd bár Charlie McNeill szépített a második félidőben, azzonban az egyenlítés már nem jött össze a Wednesday-nek.

A Sheffield Wednesday rekordot döntött

A profi angol labdarúgás történetében most először vált matematikailag biztossá egy csapat kiesése már februárban.

Ez a kiesés nem csak a pocsék forma következménye: a szezon során 18 pontot vontak le a klubtól szabálytalanságok és fizetési problémák miatt, így hiába próbált a csapat javítani az eredményeken, most már matematikailag is biztos, hogy a következő idényt a harmadosztályban kezdik meg. Jelenleg –7 pontttal állnak a Championship 24. helyén, és 41 ponttal vannak lemaradva a bennmaradást jelentő 21. helytől.

A Leicester City is követheti a Sheffield Wednesday-t?

A Leicester City is 6 pontlevonást kapott a Championship Profit és Fenntarthatósági Szabályainak (PSR) be nem tartása miatt. Azonban ez a büntetés még tovább nőhet, az egykori angol bajnok pedig így is a 22., már kieső helyen áll az angol másodosztály tabelláján.





