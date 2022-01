Sevillában folytatja a Manchester United támadója

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A francia játékos a szezon hátralévő részében a Sevillában futballozik majd, miután a Manchester United megegyezett a spanyol együttessel. A United a hónap elején elutasította a Sevilla kölcsönkérését, de a GOAL úgy tudja, hogy minden akadály elhárult, és Martial Spanyolországba orvosi vizsgálatra készül.

A 26 éves játékos csak két Premier League-mérkőzésen kezdett ebben a szezonban, és egy incidens miatt, – amelyet később „félreértésnek” minősítettek Rangnick és Martial között, – a német menedzsernél nem tudott alapember lenni.

A Sevilla várhatóan kölcsöndíjat fizet a Unitednek, és az üzlet a jelenlegi szezon végéig szól. Martial iránt a Juventus is érdeklődött.

A Manchester Unitednél egyelőre érkezőt nem jelentettek be, távozhat ugyanakkor Jesse Lingard, aki a hírek szerint nem zárkózik el egy newcastle-i kölcsönjátéktól. A jövő egyik nagy reménysége, Amad Diallo is kölcsönbe távozhat, őt a Birmingham City és Derby County is szívesen látna a hírek szerint.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

Az Osasuna-Sevilla bajnokin a hazai győzelem 3.60, a döntetlen 3.15, a vendégsiker 2.20-szoros pénzt fizet. (x)