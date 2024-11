Serie A: Újabb pofonba szaladt bele az AS Roma, nyert a Fiorentina

ACF Fiorentina vs Hellas Verona

Moise Kean mesterhármasával nyert a Fiorentina.

Moise Kean mesterhármasával a Fiorentina 3-1-re nyert hazai pályán a Hellas Verona ellen az olasz labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A firenzei csapat sorozatban hatodszor nyert a Serie A-ban, a 24 éves olasz válogatott csatár a mostani szezonban már nyolc gólnál jár.

Ezzel a mérkőzéssel párhuzamosan az AS Roma a Bolognát fogadta, és Stephan El Shaarawy hiába duplázott, a rómaiak így is 3–2-s vereséget szenvedtek a Stadio Olimpicóban. Az AS Roma tizenkét forduló után tizenhárom ponttal mindössze a 12. helyen áll a Serie A-ban.



Serie A, 12. forduló:

AS Roma-Bologna 2-3 (0-0)

Fiorentina-Hellas Verona 3-1 (1-0)

korábban:

Atalanta-Udinese 2-1 (0-1)

szombaton játszották:

Juventus-Torino 2-0 (1-0)

Venezia-Parma 1-2 (1-1)

Cagliari-AC Milan 3-3 (1-2)

pénteken játszották:

Lecce-Empoli 1-1 (0-1)

csütörtökön játszották:

Genoa-Como 1-1 (0-1)

később:

AC Monza-SS Lazio 18.00

Internazionale-SSC Napoli 20.45

Forrás: MTI