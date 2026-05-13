Újabb részletek kerültek nyilvánosságra az olasz futballt megrázó, úgynevezett Serie A-botrány kapcsán. Az Öltözőn túl Facebook-oldal által ismertetett információk szerint több ismert játékos neve is felmerült az állítólagos eszkortpartikkal összefüggésben.

A beszámolók alapján Theo Hernandez neve különösen hangsúlyosan szerepel az ügyben. Az információk szerint a francia válogatott balhátvéd állítólag szervezőként működött közre, és ő vette fel a kapcsolatot olyan személyekkel, akik eszkort szolgáltatásokat biztosítottak a játékosok számára.

A jelentések szerint Theo Hernandezt a társaság „főnökének” tartották, sőt állítólag egy külön furgont is vásárolt, amelyet kifejezetten ezekhez az összejövetelekhez használtak.

Az ügyben több ismert futballista neve is felmerült. A felsorolásban szerepel Theo Hernandez mellett Hakan Calhanoglu, Brahim Díaz, Samu Castillejo, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Rafael Leao, valamint egy alkalommal Zlatan Ibrahimovic neve is.

Az Öltözőn túl által idézett információk szerint egyes partikon dinitrogén-oxidot, közismertebb nevén kéjgázt vagy nevetőgázt is fogyasztottak. A beszámolók szerint előfordult, hogy az ilyen összejöveteleket az AC Milan mérkőzéseit megelőző estéken tartották.

Az ügy részletei továbbra sem teljesen tisztázottak, és hivatalos bírósági ítélet vagy minden részletre kiterjedő megerősítés egyelőre nem született. A történet ugyanakkor jelentős visszhangot váltott ki az olasz és a nemzetközi sportsajtóban is, amelyről már a mi oldalunk is beszámolt korábban.

