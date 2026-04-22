Prostitúciós botrányba keveredett legalább 70 Serie A-futballista

A Bruna Albertini helyettes ügyész által koordinált nyomozás irataiból kiderül, hogy az ügynökség szolgáltatásait legalább 70 profi labdarúgó vette igénybe. Az ANSA hírügynökség információi szerint a névsorban olyan élvonalbeli klubok játékosai szerepelnek, mint az Inter, a Milan, a Juventus, a Verona, a Torino, a Monza és a Sassuolo.

A VIP-kliensek listája azonban nem merül ki a futballistákban. A lehallgatási jegyzőkönyvek tanúsága szerint üzletemberek, jégkorongozók, celebek és még egy Forma–1-es pilóta is a megrendelők között volt. Bár a hatóságok az elfogatóparancsban kitakarták a résztvevő üzletemberek és sportolók neveit, a nyomozók hangsúlyozták: a kliensek egyike sem gyanúsított, mivel a szolgáltatások – köztük a prostitúció és a „nevetőgáz” (dinitrogén-oxid) – puszta igénybevétele az olasz törvények szerint nem minősül bűncselekménynek.

Az ügy legdöbbenetesebb fejleménye szerint egy ismert futballista teherbe ejtette az egyik nőt, amire egy párbeszéd is utal az ügy irataiban. A nő megerősítést kért arról az ügynökség egyik tagjától, hogy három héttel korábban valóban egy bizonyos jól ismert futballistával volt-e együtt:

„Csak keresd vissza a chateket, kábé három hete lehetett. Miért kérdezed?” – kérdezte a férfi. „Öhm... ne mondd el senkinek... de most csináltam egy tesztet, és terhes vagyok, több mint három hetes... szóval ő az...”

Forrás: La Gazzetta dello Sport

