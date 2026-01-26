Sergio Ramos megállapodott a Sevilla megvásárlásáról!

Sergio Ramos előzetes megállapodást írt alá egy befektetői–referenciatulajdonosi csoporttal a Sevilla FC felvásárlásáról – számolt be róla a Carrusel és Fabrizio Romano.

A klublegendának számító védő, aki 1996-ban került a Sevillához, majd 2023-ban visszatért, most új szerepkörbe lép: Ramos és a befektetői csoport az exkluzivitási és átvilágítási (due diligence) szakaszba lépett a tulajdonosváltás véglegesítése előtt.

A következő három hónapban a csoport részletesen felméri a klub pénzügyi helyzetét. A Sevilla jelenleg a La Liga 11. helyén áll.

Ha az üzlet megvalósul, Sergio Ramos nemcsak a pályán, hanem a vezetőségben is történelmet írhat a Sevillánál.