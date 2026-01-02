Hoppá! Sergio Ramos megvásárolhatja korábbi csapatát

A Real Madrid és a spanyol válogatott korábbi csapatkapitánya, Sergio Ramos egy olyan befektetői csoport élére állt, amely többségi tulajdonrészt kíván szerezni a Sevillában.

A COPE értesülései szerint az andalúz klubbal korábban tárgyaló amerikai befektetési alap visszalépése után a Sevilla részvényeinek értéke csökkent, amit egy új befektetői kör igyekezett kihasználni. A csoport nyilvános arca és vezetője Sergio Ramos, aki hivatalos ajánlatot nyújtott be a jelenlegi tulajdonosoknak.

A beszámolók szerint Ramosék ajánlata minden eddiginél magasabb, amelyet a klub tulajdonosai valaha kaptak. A kezdeményezést egy jelentős tőkeerejű befektetési alap is támogatja, amely készen áll a Sevilla további fejlesztésének finanszírozására.

Sergio Ramos a Sevilla saját nevelésű játékosa: 2004 és 2005 között szerepelt a felnőtt csapatban, majd a 2023/24-es idényben visszatért az andalúz együtteshez.