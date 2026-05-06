Egykori csapata elnöke lehet Sergio Ramos?

Sergio Ramos nem elégedne meg azzal, ha egy jelképes posztot kapna nevelőegyüttesénél, helyette aktívan kíván részt venni a Sevilla újjáépítésében.

"Ha megkérdezed Ramost, a partnereit vagy tulajdonosokat, egyikük se tudná pontosan megmondani, hogy mi lesz –kezdte Monchi egy podcastban. – Azzal tisztában vagyok, hogy – nem tudom, hogy elnökként-e –, de Ramos szeretne részt venni a klub döntéshozatalaiban."

A 39 éves veterán játékos egy konzorciumot vezet, amit a Five Eleven Capital befektetési csoport támogat, és nem titkolt célja, hogy megvásárolja az andalúziai gárdát.

Még négy bajnoki mérkőzés van hátra a szezonból a Sevilla számára, amelyek kulcsfontosságúak lesznek a bennmaradás szempontjából. Ha valóban tulajdonosváltás lesz a nyáron, akkor Ramos minden bizonnyal szögre akasztja a stoplist.

Mint ismert, a 2022-23 Európa-liga-győztes az elmúlt szezonokban egyre lejjebb csúszott a La Liga tabelláján, és rendszeresen a kiesés ellen küzd.

