Vincent Kompany keményen beleállt a magyar futballba, Schmidt Ádám az UEFA-nál tett panaszt

Mi váltotta ki a Bayern-edző monológját?

A Real Madrid–Benfica BL-rájátszás utáni feszültség szolgált alapul, ahol Vinícius Júnior rasszista beszólásokra panaszkodott. Kompany a pénteki sajtótájékoztatón egy rendkívül őszinte, személyes tapasztalatokkal átszőtt beszédben védte meg a brazil sztárt, és bírálta José Mourinhót, amiért a portugál edző Vinícius karakterét támadta ahelyett, hogy elítélte volna az esetet.

A belga tréner azonban nem állt meg a konkrét esetnél, hanem kiterjesztette kritikáját a kelet-közép-európai régióra is:

„Rengeteg játékos van Európában, akinek nincs hangja. Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában, ha történik velük valami, és feketék, akkor zéró esélyük van bármiféle támogatásra” – fogalmazott Kompany, aki saját múltbeli sebeit is felidézte, köztük a 20 évvel ezelőtti sevillai majomhurrogást és egy frissebb belgiumi esetet.

Schmidt Ádám: Ez méltatlan a magyar sportcsaládra

A nyilatkozat nem maradt válasz nélkül. Dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy levelet írt Aleksander Ceferinnek, az UEFA elnökének. Az államtitkár szerint Kompany szavai valótlanul keltik rosszhírét az országnak.

„Ebben a pillanatban írtam alá azt a levelet, amelyet az UEFA elnökének küldök. Vincent Kompany rendkívül méltatlan és bántó módon minősítette a magyar sportcsaládot” – mondta a videóban az államtitkár. Hozzátette: rendkívüli szomorúsággal tölti el, hogy egy olyan nemzetet érnek ilyen vádak, amely évek óta várja és megbecsüli a külföldi légiósokat.

Példaként említette a magyar válogatottban büszkén szereplő honosított játékosokat, például Loic Nego-t vagy Vinícius Paulo-t.

Össztűz Münchenre: Az MLSZ és a Fradi is lép

A sportdiplomáciai offenzíva itt nem ér véget. Schmidt Ádám egyeztetett Csányi Sándorral, az MLSZ elnökével és a Ferencváros vezetésével is. Tájékoztatása szerint mind a szövetség, mind a rekordbajnok klub hivatalos úton keresi meg az FC Bayern München vezetőségét, hogy tisztázzák a helyzetet.

Az államtitkár szerint a sport alapja a kölcsönös tisztelet: „Magyarország megadja minden szereplőnek a kijáró tiszteletet. Semmi mást nem várunk, csak hasonló magatartást hazánkkal szemben is.”

A háttérben: Mire gondolhatott Kompany?

Kompany beszédében kifejtette, hogy a probléma nem csak maga az incidens, hanem az, hogy elmaradnak a következmények. Bár elismerte, hogy Mourinho – akit személyesen jó embernek tart – hibázott. Bár valószínűleg csak a csapatát védte, a belga edző szerint mégis hatalmas hiba elvitatni egy áldozattól a panasz jogát.

Az ügy kimenetele nagyban függ attól, hogyan reagál a Bayern München és az UEFA a magyar kormányzati és szövetségi megkeresésekre.



