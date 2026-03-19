Korábbi támadóját csábítaná vissza a német sztárcsapat

Az Athletic információja szerint a Borussia Dortmund fontolgatja, hogy ismét szerződteti Jadon Sanchot, aki jelenleg kölcsönben szerepel az Aston Villánál.
A 25 éves támadó szerződése 2026 júniusában lejár a Manchester Unitednél, amelyhez 2021 nyarán, 85 millió euróért igazolt Dortmundból. Sancho 2024 januárjában már visszatért kölcsönbe a Ruhr-vidéki klubhoz, és fontos szerepet játszott abban, hogy a csapat egészen a Bajnokok Ligája döntőjéig menetelt – ahol végül 2–0-ra kikapott a Real Madridtól a Wembleyben.
A Dortmund most végleg megszerezné a szélsőt, aki a hírek szerint nyitott a visszatérésre, és akár fizetéscsökkentést is vállalna annak érdekében, hogy ismét Németországban futballozhasson. A klubnál komoly átalakulás várható a nyáron: a vezetőség már jelezte, hogy több magas fizetésű játékos, köztük Julian Brandt és Niklas Süle sem kap szerződéshosszabbítást, így szabadon távozhatnak az idény végén.
Sancho továbbra is rendkívül népszerű Dortmundban: 17 évesen, a Manchester City akadémiájáról érkezett, 2017-ben mutatkozott be a Bundesligában, majd 2021-ben megnyerte a Német Kupát, pályafutása első jelentős trófeáját. Angliai időszaka azonban nem sikerült túl fényesre, az öt manchesteri évéből kettőt kölcsönben töltött, legutóbb az Aston Villánál, ahol Unai Emery irányítása alatt 29 tétmérkőzésen mindössze egy gólt szerzett.
Sancho iránt olasz és török klubok is érdeklődnek, miközben az Aston Villa részéről egyelőre nem egyértelmű, hogy végleg megszerezné-e. A klub nyári átigazolási lehetőségeit ugyanis nagyban befolyásolja majd a bajnoki helyezés és az, hogy melyik európai kupasorozatba kvalifikálja magát.
A Manchester United ugyan rendelkezik opcióval arra, hogy egy évvel meghosszabbítsa Sancho szerződését, ám a források szerint ennek aktiválása jelenleg nem valószínű.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League
, a Bajnokok Ligája
, a La Liga
, a Serie A
, a Bundesliga
és az NB I
legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid
, a Barcelona
, a Manchester United
, az Arsenal
, a Chelsea
, a Bayern München
, a Borussia Dortmund
, az Atlético Madrid
, a Juventus
, az AC Milan
, az Inter
, a Liverpool
, az RB Leipzig
, a Tottenham
, a Paris Saint-Germain
, az AEK Athén
és a Manchester City
csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior
, Neymar
, Cristiano Ronaldo
, Lionel Messi
, Mohamed Szalah
, Erling Haaland
, Kylian Mbappé,Luka Modric
, Rodri
, Martin Odegaard
, Viktor Gyökeres
, Ousmane Dembélé
, Vitinha
, Jude Bellingham
, Harry Kane
, Declan Rice
, Lamine Yamal,Gavi
, Pedri
, Robert Lewandowski,Raphinha
, Virgil van Dijk
, Alexis Mac Allister
, Achraf Hakimi
, Antonio Rüdiger
, Bukayo Saka
és Cole Palmer
legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik
, Sallai Roland
, Kerkez Milos
, Schäfer András
, Szalai Attila,Gulácsi Péter
, Willi Orbán
, Pécsi Ármin
, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor
, Dárdai Pál
, Dárdai Bence
, Dibusz Dénes
, Tóth Alex
és Varga Barnabás
teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.