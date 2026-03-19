Korábbi támadóját csábítaná vissza a német sztárcsapat

Az Athletic információja szerint a Borussia Dortmund fontolgatja, hogy ismét szerződteti Jadon Sanchot, aki jelenleg kölcsönben szerepel az Aston Villánál.

A 25 éves támadó szerződése 2026 júniusában lejár a Manchester Unitednél, amelyhez 2021 nyarán, 85 millió euróért igazolt Dortmundból. Sancho 2024 januárjában már visszatért kölcsönbe a Ruhr-vidéki klubhoz, és fontos szerepet játszott abban, hogy a csapat egészen a Bajnokok Ligája döntőjéig menetelt – ahol végül 2–0-ra kikapott a Real Madridtól a Wembleyben.

A Dortmund most végleg megszerezné a szélsőt, aki a hírek szerint nyitott a visszatérésre, és akár fizetéscsökkentést is vállalna annak érdekében, hogy ismét Németországban futballozhasson. A klubnál komoly átalakulás várható a nyáron: a vezetőség már jelezte, hogy több magas fizetésű játékos, köztük Julian Brandt és Niklas Süle sem kap szerződéshosszabbítást, így szabadon távozhatnak az idény végén.

Sancho továbbra is rendkívül népszerű Dortmundban: 17 évesen, a Manchester City akadémiájáról érkezett, 2017-ben mutatkozott be a Bundesligában, majd 2021-ben megnyerte a Német Kupát, pályafutása első jelentős trófeáját. Angliai időszaka azonban nem sikerült túl fényesre, az öt manchesteri évéből kettőt kölcsönben töltött, legutóbb az Aston Villánál, ahol Unai Emery irányítása alatt 29 tétmérkőzésen mindössze egy gólt szerzett.

Sancho iránt olasz és török klubok is érdeklődnek, miközben az Aston Villa részéről egyelőre nem egyértelmű, hogy végleg megszerezné-e. A klub nyári átigazolási lehetőségeit ugyanis nagyban befolyásolja majd a bajnoki helyezés és az, hogy melyik európai kupasorozatba kvalifikálja magát.

A Manchester United ugyan rendelkezik opcióval arra, hogy egy évvel meghosszabbítsa Sancho szerződését, ám a források szerint ennek aktiválása jelenleg nem valószínű.

