Dicséretek a klubikontól

Hierro - aki három Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal - úgy véli, hogy Szalah rendelkezik azokkal a világklasszis képességekkel, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a spanyol csapattal is sikeres legyen. A korábbi védő hangsúlyozta, hogy a csatár alkalmazkodóképessége és tapasztalata bármelyik csapat számára értékes erősítés lenne, beleértve a Real Madrid mellett a Barcelonát is. Az egyiptomi a szezon végén távozik Liverpoolból, a Madridba igazolásának esélyeiről Hierro az ON Sportnak így nyilatkozott:

„Szalah a Real Madridban? Természetesen nagyon örülnék neki. Szalah minden tekintetben kiváló játékos. Senki sem tagadhatja, hogy hatalmas hatással van a Liverpoolra, és hogy milyen eredményeket ért el, többször is megnyerte a Premier League-t. Nagyon szeretném látni őt a Real Madridban – a futballban minden lehetséges.”

Hierro kiemelte, Szalah egy egészen kivételes játékos, aki az aktuális klubjától függetlenül képes rendkívüli teljesítményre a pályán:

„Szalah az a típusú játékos, akit a világ bármelyik klubja szívesen szerződtetne. Nem csupán nagyszerű játékos, hanem igazi futballfenomén, aki bárhol is játszik, ott meghatározó szerepet tölt be. Képzeljék el őt a spanyol bajnokságban, akár a Real Madridban, akár a Barcelonában, hatalmas lökést adna a bajnokságnak. Szalah minden értelemben csúcsjátékos. A világ bármelyik klubja szívesen szerződtetné, szóval miért is ne láthatnánk őt egy nap a Real Madridban? A futballban minden lehetséges.”

Érdeklődés a szaúdi ligából

Hierro a 2024-25-ös szezonban az Al-Nassr sportigazgatójaként kísérte figyelemmel Szalah helyzetét, a játékosnak akkoriban azonban még fel sem merült a távozás Liverpoolból. Bár a pletykák szerint ebben az időszakban komoly érdeklődést mutatott több szaúd-arábiai csapat is az egyiptomi iránt, a hivatalos tárgyalások nem jutottak előrehaladott szakaszba.

Szalah Közel-Keletre csábítására irányuló korábbi kísérletekre visszagondolva Hierro hozzátette:

„A múltban valóban sok hír jelent meg arról, hogy Szalah esetleg Szaúd-Arábiába igazol, de végső soron a döntés mindig a játékosé. Abban az időszakban a figyelme csakis a Liverpoolra irányult, ami egy ilyen szintű játékos esetében teljesen normális. Amikor egy olyan név kerül szóba, mint Mohamed Szalah, az természetesen nagy érdeklődést kelt bennünk, a vezetőség szintjén is, hiszen ő egy kivételes játékos.”

Ez Szalah utolsó szezonja a Liverpoolnál

Szalah szerződése a 2026-27-os szezon végéig érvényes, azonban a játékos a klub beleegyezésével egy évvel korábban, a jelenlegi kiírás végén távozik. Az egyiptomi egy sikeres 9 éves liverpooli pályafutást zár le, amely során minden lehetséges trófeát elhódított a csapattal. 33 éves játékos ebben a szezonban is fontos szerepet játszott a vörösöknél: 38 mérkőzésen 12 gólt szerzett és 9 gólpasszt adott. A számos helyről érkező intenzív érdeklődés ellenére az egyiptomi válogatott játékos azt állítja, hogy még nem született végleges döntés a következő állomásáról.

Forrás: GOAL

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.