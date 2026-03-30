Goal.com
Live
FBL-FRA-ARG-SALAAFP
GOAL

Hét év után ítélet született a Sala-tragédiában

Cardiff City
Nantes
E. Sala

Több mint hét évvel a tragédia után jogi pont került az Emiliano Sala-ügy egyik legfontosabb fejezetére: a bíróság elutasította a Cardiff City kártérítési keresetét, és kimondta, hogy a FC Nantes nem felelős a 2019-es repülőgép-szerencsétlenségért.

A Cardiff City elveszítette a Nantes elleni kártérítési perét – több mint hét évvel Emiliano Sala tragikus halála után.

A harmadosztályban szereplő walesi klub 120 millió eurós kártérítést követelt, arra hivatkozva, hogy a csatár halála jelentős bevételkiesést és értékcsökkenést okozott, különösen a 2019-es kiesésük kapcsán. A francia bíróság azonban elutasította a keresetet, sőt: a Cardiffot kötelezte 300 ezer euró kártérítés és további 180 ezer euró perköltség megfizetésére.

Sala 2019 januárjában, 28 évesen vesztette életét, amikor a repülőgép, amely Franciaországból Walesbe tartott, az Angol-csatornába zuhant. Az argentin támadó épp klubrekordot jelentő, 15 millió fontos átigazolással szerződött a Cardiffhoz, és első edzésére utazott új csapatához. A per során a Cardiff azzal érvelt, hogy a járatot a futballügynök Willie McKay szervezte, aki szerintük a Nantes nevében járt el. A francia klub ezt következetesen tagadta, hangsúlyozva, hogy csak McKay fiával, Markkal álltak kapcsolatban.

A bíróság végül a Nantes álláspontját fogadta el, kimondva, hogy a klub nem tehető felelőssé a tragédiáért. A döntés után a francia egyesület jogi képviselője hangsúlyozta: az ítélet megerősíti azt, amit évek óta állítanak, miszerint a klubnak nincs köze a történtekhez. A Cardiff jogi csapata csalódottságának adott hangot, kiemelve: szerintük a döntés nem szolgálja az átláthatóságot és a játékosok biztonságát, és továbbra is kérdések maradtak nyitva az ügy körül.

A tragédia hosszú jogi csatározást indított el: a Cardiff kezdetben nem akarta kifizetni az átigazolási díjat, ám a FIFA, majd a nemzetközi sportdöntőbíróság is a Nantes javára döntött. A mostani ítélet újabb fontos fejezetet zár le az egyik legmegrázóbb modern futballtragédia jogi utóéletében.

Le Championnat
Metz crest
Metz
MET
Nantes crest
Nantes
FCN
Anglia 3
Peterborough United crest
Peterborough United
PET
Cardiff City crest
Cardiff City
CAC

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés