A terhelés kezelése

Saka kiemelkedő teljesítménye ellenére Arteta úgy döntött, hogy a szünetben lecseréli őt, a a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az Arsenal vezetőedzőjét megkérdezték a csere hátteréről is:

„Kénytelenek voltunk így tenni, szerdán Madridban 30 percet játszott, most pedig 45 percet. Fokozatosan kell emelnünk a terhelését, de óvatosnak kell lennünk, mert szükségünk van rá a pályán.”

– mondta a spanyol tréner

Saka a szezon során többször is hagyott ki mérkőzéseket Achilles-sérülés miatt, a felépülésével kapcsolatban Arteta megjegyezte:

„Úgy gondolom, hogy a fájdalom már elmúlt, ami nyilvánvalóan korlátozta a bizonyos mozdulatok végrehajtását. Ma jól mozgott, nyugodt volt, és úgy gondolom, visszakaptuk azt a Bukayót, akire szükségünk van.”

Sakára szükség lesz a kulcsfontosságú időszakban

Saka épp a szezon legfontosabb szakaszában tért vissza a kezdőcsapatba, az Arsenal szoros küzdelemben áll a Manchester Cityvel az angol bajnoki címért. A szezon második felében látványosan visszaesett a londoni klub támadójátéka, a szélső jelenléte jelentheti a szükséges kreativitást és robbanékonyságot. Saka szerepét a pályán Arteta is kiemelte:

„Ma két olyan támadásban vállalt kulcsszerepet, amelyek eldöntötték a mérkőzést, ebből látszik, mire képes. A szezon legfontosabb időszakában tért vissza, és most friss, a feje is tiszta, nagyon motivált, és szerintem szüksége volt egy ilyen teljesítményre, hogy lökést adjon a csapatnak a keddi Bajnokok Ligája-visszavágó előtt.”

Lépéselőnyben az Arsenal

Az Arsenal a Fulham elleni győzelemmel hat pontra növelte előnyét a Premier League tabellájának élén, Saka pedig március óta először volt a kezdőcsapatban. A sérülése után rögtön meg is hálálta a bizalmat, először gólpasszt adott Gyökeresnek, majd egy pontos lövéssel gólt is szerzett. Gyökeres második gólja az első félidő hosszabbításában 3-0-ra alakította az eredményt, így Arteta a szünetben le tudta cserélni számos fontos játékosát a keddi, Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágója előtt.

