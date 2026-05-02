Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Szabó Kristóf

Az első félidőben gálázott, és simán nyert az Arsenal a Fulham ellen

Az Arsenal hazai pályán 3-0-ás győzelmet aratott a Fulham ellen a Premier League 35. fordulójában, amivel az Ágyúsok hat pontra növelték az előnyüket a kettő meccsel kevesebbet játszó Manchester City előtt a tabella élén.

Teljesen felborult a pálya az első játékrészben a hazaik javára, ami már az első tíz percben gólt hozott az Arsenal számára: Saka egy szép csel után szolgálta ki Gyökerest, aki az üres kapuba passzolta a labdát, 1-0. A svéd a 27. percben duplázhtta volna meg az előnyt, ám Leno védte kísérletét, majd Saka lőtte mellé a kipattanót. A félidő hajráját megnyomta az Arsenal: a 40. percben Eze indította Gyökerest, aki szépen tálalt Saka elé, és a rövidbe lőve a labdát növelte a hazaiak előnyét, 2-0. A játékrész ráadásában aztán jött egy újabb Arsenal-gól, egy ellentámadás után Trossard ívelt tökéletesen Gyökeres fejére, aki megszerezte csapata harmadik, önmaga második találatát, 3-0.

A második játékrész sokkal kevesebb helyzetet hozott, a Fulham tudta stabilizálni a védekezését, ám Gyökeres ziccerét így is fognia kellett Lenónak az 57. percben, hogy ne kerüljön mesterhármas a svéd csatár neve mellé. A 80. percben jöhetett volna a negyedik hazai találat, ám Calafiori a felsőlécre fejelt egy szöglet után.

Az Arsenal győzelmével hat pontra lépett el a hétfő este az Everton otthonában pályára lépő Manchester City-től, a gólkülönbsége pedig néggyel jobb jelenleg az Ágyúsoknak.

