Sajtóhír: Visszavonul a két Eb-t is megjárt magyar válogatott támadó!

35 évesen szögre akasztja a cipőt.

A csakfoci.hu értesülései szerint befejezheti profi pályafutását Nemanja Nikolics.

A 35 esztendős támadó a tavaszt az AEK Larnaca együttesében töltötte, a ciprusi klub azonban néhány napja bejelentette, hogy nem hosszabbítják meg a 42-szeres magyar válogatott futballista szezon végén lejáró szerződését.

Nikolics Kaposváron mutatkozott be az NB I-ben, 2010-ben lett a Videoton játékosa, majd a Legia Varsónál és a Chicago Fire-ben légióskodott, mielőtt 2020-ban visszatért Székesfehérvárra.

A támadó háromszor nyert magyar, egyszer-egyszer pedig lengyel és MLS-gólkirályi címet. Kétszeres magyar és lengyel bajnok, egyszeres Magyar Szuperkupa-győztes.

2016-ban Lengyelországban, egy évvel később pedig itthon lett az év labdarúgója.

A magyar válogatottban 2013. októberében, a hollandok elleni 1-8-on mutatkozott be, de szerencsére ennél szebb emlékei is maradhattak, ugyanis négy nappal később az ő duplájával vertük 2-0-ra Andorrát, majd a 2016-os és a 2021-es Európa-bajnokságon is pályára léphetett.