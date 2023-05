Hivatalos: Távozik klubjától a magyar válogatott támadó!

Fél szezonra szólt a szerződése, nem hosszabbítottak vele.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A ciprusi AEK Larnaca hivatalos honlapján jelentette be, hogy 7 játékos is távozik az együttestől, köztük Nikolics Nemanja is.

A Sevilla-AS Roma El-döntőn a spanyol csapat győzelme 2.85, a döntetlen 2.90, az olaszok sikere pedig 3.00-szoros szorzóval fogadható.(x)

A 35 esztendős támadó idén januárban szerződött Ciprusra, miután a nyáron elköszönt a MOL Fehérvártól, s az őszt a török Pendiksporban töltötte.

A 42-szeres magyar válogatott futballista szerződése a szezon végén le is járt, s a klub bejelentése szerint nem hosszabbítják meg a kontraktust a felek.

Nikolics 16 tétmeccsen 1 gólig jutott az AEK Larnacában.

A klub másik magyar légiósának, Gyurcsó Ádámnak 2025 nyaráig érvényes a szerződése.