Sajtóhír: A Real Madrid és a Juventus korábbi játékosa lehet a DVSC új edzője

A vezetőedzőként a Getafét és a Cordobát is irányító, játékosként a Real Madridban és a Juventusban is megforduló Juan Esnáider lehet a DVSC új edzője

A korábbi hírekkel ellentétben Juan Esnáider lehet a befutó a DVSC kispadjáért folytatott versenyben, számolt be róla a HAON.

A játékosként többek között a Real Madrid, a Juventus, a Portó és a River Plate csapatában is megforduló Esnaider vezetőedzőként is komoly tapasztalattal bír, igaz egyik állomáshelyén sem tudta hosszú ideig megvetni a lábát.

Legutóbb Indonéziában dolgozott, de három vereséget követően egyből távoznia is kellett. Korábban megfordult a japán másodosztályban, de Spanyolországban is. Két ízben is irányította a Getafét, ahol a Debercen kapusa, Megyeri Balázs edzője is volt, de a Real Zaragoza és a Cordoba alkalmazásában is állt.

A csakfoci.hu értesülései szerint azonban nincs rá sok esély, hogy az argentin szakember veszi át Máté Csaba (ideiglenes Dombi Tibor) helyét a hajdúsági csapat kispadján.