Harmadjára is ajánlatot tesz a Brighton a német csodagyerekért

Bár az első két megkeresést elutasította az 1. FC Köln, a Brighton & Hove Albion nem adja föl, és harmadjára is ajánlatot tesz Said El Maláért. Fabian Hürzeler együttese minél hamarabb újból megpróbálkozhat a játékos szerződtetésével, attól tartva, hogy a nyárra akár már 40 millió euróra is rúghat a piaci értéke.

Az angol klub 2025 nyarán is megkörnyékezte a 19 éves német szélsőt, majd idén januárban már nagyjából 25-26 millió eurót adott volna ki érte, ám a Köln mindkét ajánlatot elutasította.

Bár a kölniek szeretnék minél tovább maguknál tartani El Malát, akinek a szerződése 2030-ig szól, a színfalak mögött állítólag konfliktus alakult ki közte és a vezetőedző, Lukas Kwasniok között. Ez pedig meggyorsíthatja a csiszolatlan gyémánt távozását.

Angol kiadásunk arról ír, hogy a felek nyilvánosan is megjegyzéseket tettek egymásra, illetve El Mala többször szeretne a kezdőcsapat tagja lenni.

Annak ellenére, hogy a novemberben a német válogatott keretébe is behívott szélső már hét gólt és három gólpasszt jegyzett az idei Bundesligában, főként a kispadról száll be. 22 német bajnoki mérkőzésén 13-szor csereként kapott lehetőséget.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

