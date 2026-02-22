Horrorjelenet a Serie A-ban: hordágyon vitték le a Milan középpályását

Súlyos sérülést szenvedett az AC Milan angol középpályása, Ruben Loftus-Cheek a Parma elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésen, és a hírek szerint műtét vár rá. A korábbi Chelsea játékos az állcsontját érintő törést szenvedett, ami hónapokra partvonalon kívülre teheti.

A milánóiak vasárnapi, Parma elleni 1-0-ra elveszített meccsén az angol játékos a 10. percben, egy fejpárbaj során ugrott fel, amikor ütközött a Parma kapusával, Edoardo Corvival. A hálóőr a labdát próbálta kiütni, ám eltalálta az angol középpályás állkapcsát, aki az eset után hordágyon hagyta el a pályát.

A beszámolók szerint a futballista nem vesztette el az eszméletét, ugyanakkor több fogát is elveszítette az ütközés következtében. A Sky Italia értesülései alapján az úgynevezett alveoláris csont — amely a fogmedreket tartja és támasztja — tört el, ami komoly beavatkozást tesz szükségessé.

A sérülés miatt Loftus-Cheek műtétre szorul, és várhatóan több hónapos kihagyás elé néz. Ez komoly csapás lehet a középpályás számára, hiszen szerette volna kiharcolni a helyét az angol válogatott keretében a nyáron Észak-Amerikában rendezendő világbajnokságra.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.