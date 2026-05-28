Pep Guardiola távozásával új csapatot keres magának a Manchester City sztárja

Új kihívások után nézne a portugál belső védő, miután az elmúlt hat szezont a Manchester Citynél töltötte. Bár a szerződése 2029-ig kötné az Etihadhoz, az Égszínkékek már 60 millió euróért cserébe megválnának a 29 éves játékostól – tudta meg a CaughtOffside.

Több európai elitcsapat, így a Real Madrid, a Bayern München és a Paris Saint-Germain szintén fontolóra vette ennek a kifizetését.

A beszámoló szerint Días bármely együttes ajánlatára nyitott lenne, mivel még komoly céljai vannak, és sokáig szeretne a legmagasabb szinten játszani.

Sőt, arra is kitér a portál, hogy a manchesteriek egy másik játékosa, Josko Gvardiol szintén a Los Blancosnál köthet ki. Ennek fényében arra kell ügyelnie a Manchester Citynek, hogy Pep Guardiola távozásával és a bajnoki második helyezésnek köszönhetően nehogy szétszéledjen az eddigi kerete.

