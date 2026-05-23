Szabó Kristóf

Már meg is van, hol fog dolgozni Pep Guardiola a Manchester City után

A Manchester City-től távozó Pep Guardiola nem szakad el teljesen a klubtól, ugyanis a többek között a manchesteri kékeket is tulajdonló City Football Group holdingtársaság globális nagykövete lesz.

Pénteken vált hivatalossá, hogy tíz év után elhagyja a Manchester City-t a csapat vezetőedzője, Pep Guardiola. Az együttes ezt bejelentő közleményéből azt is megtudhattuk, milyen szerepkörben számítanak a spanyol szakemberre a közeljövőben:

”A távozása ellenére Pep továbbra is kapcsolatban marad a City Football Group-pal globális nagykövetként. Feladatai közé tartozik a technikai tanácsadás a csoporton belüli kluboknak és a különleges szakmai projektek felügyelete”.

A Manchester City-nél felépített történelmi jelentőségű korszaka után tehát marad Guardiola a City Football Group kötelékében. A globális nagykövet pozíciója garantálja, hogy saját filozófiáját immáron ne csak a Manchester City-re, hanem az egész globális hálózatra kiterjessze. A City Football Group-ban olyan csapatok találhatóak többek között, mint a spanyol Girona, az olasz Palermo vagy a francia Troyes.

Pep Guardiola tíz év és húsz jelentős trófea után távozik csapatától: hatszoros angol bajnok, háromszoros FA Kupa- és Angol Szuperkupa-győztes, ötszörös Ligakupa-győztes, valamint egyszeres Bajnokok Ligája- és Európai Szuperkupa-győztes és Klubvilágbajnok.


