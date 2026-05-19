Bózsik Tamás

Kétszeres Bajnokok Ligája-győztes csapatot kaphat meg Ruben Amorim

A portugál szakember nem vállalt munkát azóta, hogy 2026 januárjában a vezetőséggel való konfliktusa miatt menesztette őt a Manchester United. Igaz, a következő szezonra visszatérhet, méghozzá volt csapatához.

Ruben Amorim kinevezésén gondolkodik a portugál Benfica, azok után, hogy José Mourinho minden bizonnyal a Real Madrid kispadjára távozik

A The Sun úgy értesült, hogy Amorim az elsőszámú jelölt a lisszaboniak kispadjára, ami azt mutatja, hogy a nem túl sikeres manchesteri kitérő után hazájában még mindig nagyra tartják a fiatal szakembert. 

Nem lenne számára ismeretlen a Benfica, hiszen játékosként is megfordult a csapatnál, majd onnan vonult vissza 2017-ben. 

Mint ismert, Amorim Portugáliában tette le először edzői névjegyét: előbb a Braga B-csapatát vezette, majd 13 találkozó erejéig a felnőttcsapat kispadjára is leült a 2019-20-as idényben, de az év márciusában már a Sporting nevezte ki vezetőedzőnek. 

Az itt eltöltött szezonok alatt kétszeres portugál bajnokot csinált a zöld-fehérekből, illetve kétszer elhódították a Portugál Ligakupát, egyszer pedig a Portugál Szuperkupát is.

