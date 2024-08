RTL közlemény: Kiderült, hogy melyik TV-szolgáltatóknál lesznek elérhetőek a Bajnokok Ligája mérkőzések!

A Vodafone Magyarország és a DIGI ügyfelei akár előfizetésük részeként, egyetlen televíziós platformról érhetik el és élvezhetik a BL-mérkőzéseket.

Az RTL Magyarország és a 4iG Csoport bejelentette, hogy a két vállalat stratégiai partneri megállapodást kötött egymással. Az együttműködés kiterjed az RTL Magyarország televíziós csatornáinak, illetve az RTL+ streamingszolgáltatás terjesztésére, valamint műsorgyártási területeken történő együttműködésre – írja a Media1.

A partnerség részeként a felek megállapodtak:

Az RTL Magyarország lineáris csatornáinak terjesztéséről, továbbá arról, hogy az RTL továbbra is elérhető marad a szabadon fogható mindigTV szolgáltatásban;

2025 januártól az RTL Magyarország mellett kizárólag a 4iG Csoport értékesítheti, illetve terjesztheti az RTL+ streamingszolgáltatását a hazai távközlési szolgáltatók közül. Ennek révén a Vodafone Magyarország és DIGI ügyfelei akár televíziós csomagjuk részeként is elérhetik majd az RTL+ teljes kínálatát, köztük az UEFA Bajnokok Ligája mérkőzéseket;

a következő években a 4iG csoport műsorgyártási üzletága támogatja az RTL Magyarországot az UEFA Bajnokok Ligája-mérkőzéseinek közvetítésében.

A vállalatok közös, a Media1-hez kedden eljuttatott közleménye szerint 2025. január 1-jétől a 4iG egyúttal telekommunikációs leányvállalatai exkluzivitással, a magyar piacon egyedüli telekommunikációs szolgáltatóként értékesítheti az RTL Magyarország streamingszolgáltatását, az RTL+-t.

Ennek értelmében a 4iG Csoport – így a Vodafone Magyarország és a DIGI – ügyfelei akár előfizetésük részeként, egyetlen televíziós platformról érhetik el és élvezhetik az RTL+ teljes kínálatát, beleértve az UEFA Bajnokok Ligájának 192 magyar kommentárral közvetített mérkőzését, továbbá az RTL-es saját gyártású sorozatok és reality-k legújabb és korábbi évadait, valamint nemzetközi sikerfilmek és sorozatok magyar szinkronos változatát.

Az RTL+-al együtt új csatornák is elérhetővé válnak

A két vállalat megállapodott továbbá az RTL Magyarország 12 csatornás portfóliójának terjesztésére is, köztük a médiavállalat 2023 decemberében indult 4 új, második generációs csatornájára. Ezáltal a 4iG csoport minden ügyfele számára elérhetők lesznek az RTL, RTL KETTŐ, RTL HÁROM, RTL GOLD, RTL OTTHON, Film+, Sorozat+, Cool TV, Muzsika TV, Kölyökklub, Moziklub, Sorozatklub televíziós csatornák a választott előfizetési csomagtól függően. Ennek megfelelően az RTL továbbra is elérhető marad a szabadon fogható mindigTV (Antenna Hungária) szolgáltatásban – számolt be a Media1.

„Ez az együttműködés stratégiai jelentőséggel bír az RTL+ szempontjából, egyúttal fontos állomás az RTL Magyarország transzformációjában is, ahol a partnerségek kulcsfontosságúak a hosszútávú üzleti fenntarthatóság megteremtésében. Nagy öröm számunkra, hogy a megállapodás révén az RTL Magyarország hozzájárulhat a 4iG Csoport értékajánlatának gazdagításához. Két vezető piaci szereplő megállapodása ez, aminek legfőbb nyertesei nézőink lesznek”

– nyilatkozta a bejelentés után Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója.

„Fontos mérföldkő a 4iG Csoport életében a most bejelentett megállapodás, hiszen vállalatcsoportunk az egyedüli hazai távközlési szolgáltató, amely jövő év januárjától az RTL Magyarország teljes portfólióját biztosíthatja ügyfeleinek, legyen szó lineáris televízióról, streaming szolgáltatásról vagy szabadon fogható csatornáról. A partnerség nem csupán a nézőkért és előfizetőkért zajló versenyben jelent fontos állomást, hanem támogatja a hazai televíziózási szokások megújulását, valamint a háttérben végzett fejlesztéseinknek köszönhetően magasabb szintre emelhetjük a digitális televíziózást, illetve a streamingszolgáltatásokat Magyarországon”

– hangsúlyozta Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója.

A 4iG csoport a jövőben már az új One márkanév alatt további, az RTL streamingszolgáltatását érintő TV előfizetési csomagokkal készül.

A budapesti székhelyű, magyar többségi tulajdonú 4iG Magyarország és a nyugat-balkáni régió egyik vezető, integrált szolgáltatásokat nyújtó távközlési és informatikai vállalatcsoportja, amely az űripar és a védelmi technológiák területén is jelen van. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett csoport Magyarországon, Montenegróban, Albániában és Izraelben több mint 8 ezer munkavállalót foglalkoztat.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a 4iG Nyrt. konszolidált nettó értékesítési árbevétele 157,6 milliárd forint volt az idei első negyedévben, 36,9 százalékkal több az egy évvel korábbinál; a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) pedig 49,2 százalékkal, 54,1 milliárd forintra nőtt éves összevetésben.

A 4iG Nyrt. részvényeivel a prémium kategóriában kereskednek a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 880, a legalacsonyabb 755 forint volt.

