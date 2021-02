Ronaldo visszatér Portugáliába!

Szerda este két mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntője, a párharcok közül a Juventus portói vendégjátéka ígérkezik érdekesebbnek, ugyanakkor a Sevilla és a Borussia Dortmund spanyolországi csatája is szórakoztató futballt hozhat.

Az olasz bajnok torinói együttesnek – amely a Ferencváros csoportját nyerte meg a BL-ben – eddig közel sem alakul annyira fényesen a szezonja, mint az elmúlt években. Andrea Pirlo tanítványai egyelőre csak a negyedik helyen állnak a Serie A-ban, hátrányuk pedig nyolc pont az éllovas Internazionaléval szemben. A Juve 2011 óta sorozatban kilencszer nyerte meg az olasz bajnokságot, és ebben az időszakban négyszer a hazai kupát is elhódította, utóbbi sorozatban pedig most is döntős. A kupafinálét május 19-én rendezik, így most a torinói csapat nyugodtabban koncentrálhat a másik két sorozat, a Serie A és a BL küzdelmeire, igaz, a bajnokságban múlt szombaton meglepetésre 1–0-ra kikapott a komoly gondokkal küzdő Napoli vendégeként.

A Porto a Juvéhoz hasonlóan címvédőként a vártnál gyengébben teljesít hazája bajnokságában, melyet 19 forduló után a nagy rivális Sporting Lisboa vezet, a második portói együttes hátránya tíz pont. Sergio Conceicao vezetőedző csapata legutóbbi négy mérkőzésén nem tudott nyerni, minden alkalommal döntetlent játszott, ami a Portugál Kupa elődöntős párharcának első meccsén, a Braga otthonában még elfogadható, ám a bajnokságban 12. Belenenses vendégeként elért 0–0 már kevésbé. A Juventus elleni ütközetre sem tudott győzelemmel készülni a Porto, amely hazai pályán, kétgólos hátrányból egyenlítve ért el 2–2-es döntetlent múlt szombaton az utolsó előtti, bennmaradásért küzdő Boavistával.

Ami a hiányzókat illeti, a legutóbbi hírek szerint torinói oldalon Juan Cuadrado biztosan nem lép pályára Portóban, Paulo Dybala, Aaron Ramsey és Arthur játéka pedig kérdéses. A hazaiaknál szintén vannak hiányzók, ám az ő pótlásukat Conceicao inkább meg tudja oldani.

A Juventusnak mindenképpen kedvez, hogy a párharc első mérkőzését idegenben kell lejátszania, ráadásul egy olyan Porto ellen, amely a várakozásokon aluli teljesítményt nyújt még úgy is, hogy saját stadionjában tavaly október óta nem veszített tétmeccset.

A másik szerdai nyolcaddöntős találkozón a január 16-a óta – minden versenysorozatot figyelembe véve – egymás után nyolc összecsapáson győztes Sevilla fogadja a Dortmundot, így a spanyolok jó előjelekkel várják a mérkőzést. Az andalúziai együttes a Király Kupában az FC Barcelonát verte 2–0-ra múlt szerdán, és mivel közben a bajnokságban is jól szerepel a csapat, valamint a sérültek tekintetében sem áll rosszul, már-már esélyesként léphet pályára a német rivális ellen.

A Borussiánál hétfőn jelentették be, hogy a Mönchengladbachot jelenleg irányító Marco Rose lesz a vezetőedző a következő szezontól. A dortmundiak Lucien Favre decemberi menesztése óta felemásan teljesítenek, 21 forduló után 33 pontjukkal hatodik helyen állnak a Bundesligában, hátrányuk hat pont a BL-indulást jelentő negyedik helyezettel szemben. Az Edin Terzic által irányított gárdának ráadásul több sérültje is van, a meghatározó futballisták közül a szombati német bajnoki meccsen a kapus Roman Bürki, valamint a Thomas Meunier, Lukas Piszczek, Marcel Schmelzer védőtrió, illetve a középpályás Axel Witsel sem tudott pályára lépni.

A portói és sevillai mérkőzés egyformán 21 órakor kezdődik szerdán, a visszavágókat március 9-én játsszák majd.