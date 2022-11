Ronaldo után a Manchester United tulajdonosai is távozhatnak!

Hamarosan véget érhet a Glazer-éra.

Világbajnokság ide vagy oda, az Old Traffordon a bajnoki szünet alatt is izzik a levegő. A Vörös Ördögök késő délután jelentették be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontottak ikonjukkal, Cristiano Ronaldóval, de a legújabb sajtóhírek szerint a tulajdonosok a klub eladását is fontolgatják.

A Sky Sports exkluzív cikkben számol be arról, hogy értesüléseik szerint a Glazer-család 17 esztendő után megválna a Manchester Unitedtől. Forrásuk szerint ezen szándékukat hamarosan hivatalosan is bejelentik, ugyanis kedden befektetési bankárokat bíztak meg, hogy tanácsokat adjanak az eladási folyamatról.

A hírre a klub eladási értéke rögtön 17%-kal, mintegy 400 millió dollárral emelkedett, a végső ár pedig valahol 5 és 9 milliárd font között lehet.

Az MU szurkolói már régóta követelik a Glazer-család távozását, gyakorlatilag folyamatosan tüntetnek ellenük, hol csendben, hol hangosan, nem csoda, hiszen a klub évről-évre mélyebbre csúszik, mind eredményességben, mind az infrastruktúráját tekintve.

