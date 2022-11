Itt a vége: Ronaldo azonnali hatállyal távozik a Manchester Unitedtől - hivatalos!

Fogadj 20-szoros szorzóval Kylian Mbappé kaput eltaláló lövéseinek számára a Franciaország–Ausztrália vb találkozón, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A Manchester United kedden koraeste hivatalos honlapján közölte, hogy közös megegyezéssel, azonnali hatállyal szerződést bontottak Cristiano Ronaldóval.

A 37 esztendős portugál klasszis két időszakot töltött az Old Traffordon, előbb 2003 és 2009 között, majd tavaly nyáron visszatért, összesen 346 tétmeccsen szepelt a Vörös Ördögök mezében, ezeken 145 gólt szerzett és 64 gólpasszt osztott ki, háromszor nyert angol bajnoki címet, egyszer Bajnokok Ligáját, egy FA-kupát, két angol Ligakupát és két angol Szuperkupát.

A Manchester United rövid közleményében köszönetét fejezte ki Ronaldónak.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC