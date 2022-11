Ronaldo elárulta, hogy majdnem a riválishoz igazolt

Nyerj 40 millió forintot az Unibeten! Ehhez nem kell futball szakértőnek lenned, sőt! Egy borzasztó szelvényt kell összeállítanod, ahol lehetőleg nem találsz el semmit! Ide kattintva találod meg a kihagyhatatlan ajánlatot!

Az elmúlt napokban Cristiano Ronaldo alaposan felbolygatta az állóvizet, amikor páros lábbal szállt bele klubjába, a Manchester Unitedbe és mindenkibe, akit csak ért. A Piers Morgannek adott interjújából azóta újabb és újabb részletek derültek ki, személyes családi válsága mellett az MU-hoz való tavalyi visszatérését is ecsetelte.

Tavaly nyáron Cristiano Ronaldo Juventustól való elvágyódása idején arról szóltak a híresztelések, hogy ügynöke, Jorge Mendes hosszasan egyeztetett a Manchester City-hez való átigazolásával, azonban végül az üzlet kútba esett, Ronaldo pedig a Unitednél kötött ki. Mindezt a portugál klasszis sem tagadta az ominózus interjúban:

Végül azonban mégsem így történt: "De mint tudod, az én történelmem a Manchester Unitednél van. A szívem úgy érez a klub felé, mint korábban és ott van Sir Alex Ferguson személye is. Tudatos döntés volt, mert a szív hangosan beszél abban a pillanatban. A döntésemet nem bántam meg. Alex azt mondta, lehetetlen, hogy a City-hez igazoljak, én pedig egyetértettem vele."

Cristiano Ronaldo came this close to signing for Manchester City 🤯 pic.twitter.com/VEAo5mFD5u