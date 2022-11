Cristiano Ronaldo megdöbbentő őszinteséggel beszélt családi drámájáról

Nyerj 40 millió forintot az Unibeten! Ehhez nem kell futball szakértőnek lenned, sőt! Egy borzasztó szelvényt kell összeállítanod, ahol lehetőleg nem találsz el semmit! Ide kattintva találod meg a kihagyhatatlan ajánlatot!

Az elmúlt napokban Cristiano Ronaldo alaposan felbolygatta az állóvizet, amikor páros lábbal szállt bele klubjába, a Manchester Unitedbe és mindenkibe, akit csak ért. A Piers Morgannek adott interjújából azóta újabb és újabb részletek derültek ki, a portugál sztár személyes válságáról, újszülött fia elvesztéséről is őszintén beszélt.

Mint ismeretes, Cristiano Ronaldo párja, Georgina Rodríguez ikreket várt, azonban a szüléskor a kisfiú elhunyt, a kislány életben maradt. Ronaldo elárulta, hogy a család többi gyermeke teljesen összezavarott és nem érkezett, amikor a kórházból csak a kislánnyal, Bellával tértek haza:

A 37 éves labdarúgó elmesélte, hogy először legidősebb fiának, Cristiano Juniornak árulta el a tragikus hírt, a többi gyermek csak később értette meg, hogy mi is történt valójában.

"Ez volt életem legnehezebb időszaka, mióta édesapám meghalt" - tette hozzá.

A beszélgetés során azt is elárulta, hogy az újszülött kisfiú hamvait édesapjaival hamvaival együtt az otthonában kialakított kápolnában őrzik:

Kisfia elvesztése után Ronaldo még az angol királyi családtól is részvét nyilvánítást kapott, és a Manchester United nagy ellenfele, a Liverpool közönsége is felállva tapsolta meg a Ronaldót a tragédiát követő első mérkőzésen.

"Thank you to the English community that helped me in that moment."



Ronaldo says he received a letter of condolence from the Royal Family when his son died - and expresses gratitude to his English fans for their support.@cristiano | @piersmorgan | #90MinutesWithRonaldo pic.twitter.com/Fzebwg06iO