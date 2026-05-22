Ronaldo vezette az Al Nasszr bajnoki ünneplését

Ötödik különböző bajnokságban szerez aranyérmet

A 41 éves csatár több mint 20 éves karrierje során már minden lehető trófeát, és egyéni díjat elnyert, azonban a reakcióján látszik, hogy a Saudi Pro League megnyerése teljes mértékben felér a rangosabb európai bajnoki címekkel. Ronaldo két gólt is szerzett, ezzel 30 meccsen 28 góllal és 2 gólpasszal járult hozzá a bajnoki címhez. Összesen 148 meccsnél tart az ötszörös aranylabdás az Al Nasszr egyesületénél, amelyen 127 gólt és 23 gólpasszt szerzett.

Az Al Nasszr 7 év után ismét bajnok

Jorge Jesus csapata végül két ponttal előzte meg az Al Hilal-t, amely a veretlen szezon ellenére csak 84 pontot tudott elérni. Ronaldo mellett Joao Félix, Kingsley Coman, illetve Sadio Mané kimagasló teljesítményével tudta újra hazahozni a bajnoki aranyat az Al nasszr.

Bombagóllal koronázta meg a szezont

Ronaldo az előző két szezont gólkirályként végezte a Saudi Pro League-ben (25 és 35 góllal), és rengeteg szemet gyönyörködtető találatot szerzett, ezért nem meglepő, hogy a szezon egyik utolsó gólja is hasonló kaliberű: ezúttal szabadrúgásból talált be a támadó.

Így vezette a csapat ünneplését

Ronaldo a diadal után elsírta magát, majd a kezébe vette az ünneplést:

forrás:

Goal

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.