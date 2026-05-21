Cristiano Ronaldo megcsinálta! Bajnok az al-Nasszr

Cristiano Ronaldo duplájával 4–1-re győzött az al-Nasszr a Damac ellen a szaúdi élvonal utolsó fordulójában, ezzel pedig megszerezte a Saudi Pro League bajnoki címét. A rijádi klub számára ez története 11. bajnoki aranya, Ronaldónak pedig az első ligagyőzelme Szaúd-Arábiában.

Az al-Nasszr rendkívül kiélezett versenyben, mindössze két ponttal előzte meg legnagyobb riválisát, az Al-Hilal együttesét. A bajnoki cím sorsáról így az utolsó játéknap döntött, ahol Ronaldo ismét vezérszerepet vállalt.

A portugál klasszis két góllal járult hozzá a sikerhez, mellette pedig betalált a korábbi Liverpool-szélső Sadio Mané is. A csapatban pályára lépett továbbá a korábbi Atlético Madrid- és Chelsea-támadó João Félix, míg a kispadon a tapasztalt portugál tréner, Jorge Jesus irányította az együttest.

Ronaldo 2023 januárjában, a Manchester United második időszaka után igazolt Szaúd-Arábiába, és immár több mint 100 gólt szerzett a csapat színeiben három idény alatt – ám az aranyérem csütörtök estig nem jött össze

A legendás portugál ezzel újabb mérföldkőhöz érkezett pályafutásában: immár Portugáliában, Angliában, Spanyolországban, Olaszországban és Szaúd-Arábiában is bajnoki címet nyert. A ötszörös Aranylabdás továbbra sem lassít, hiszen várhatóan ott lesz a portugál válogatottal a 2026-os világbajnokságon is, amely pályafutása hatodik vb-szereplése lehet.

Ronaldo eddigi egyetlen trófeája az al-Nasszrral a 2023-as Arab Club Champions Cup volt, amelyet azonban a FIFA nem ismer el hivatalos nemzetközi sorozatként. A mostani bajnoki cím így különösen fontos mérföldkő a portugál sztár szaúdi karrierjében.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.