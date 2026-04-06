A brazil legenda hisz a fiatal tehetségben

A 2005-ben Aranylabdát nyert Ronaldinho beszélt arról a hatalmas nyomásról, amelyet a Barcelona 10-es számú mezének viselése jelent, amelyet a futballtörténelem számos meghatározó játékosa hordott karrierje során. Ronaldinho saját karrierje csúcspontján mentorként segítette a fiatal Lionel Messit, és a támogatásának hatalmas jelentősége van. A 46 éves egykori játékmester biztos benne, hogy Lamine Yamal képes lesz kezelni a hatalmas elvárásokat, amelyeket vele szemben támasztanak.

Yamal elképesztő

Ronaldinho megjegyezte, hogy bár Yamal még profi karrierje elején jár, technikai képességei máris a világ legjobbjai közé emelik. A brazil legenda hangsúlyozta, a katalánok emblematikus mezét továbbra is egy olyan játékos viseli, aki képes varázsolni a pályán. Az Oleif kérdésére, hogy a mindössze 18 éves játékos méltó-e a Barcelona 10-es mezére, Ronaldinho a következőt válaszolta:

„Kétségtelenül. Ő az egyik legjobb a világon, még nagyon fiatal, de máris elképesztő dolgokra képes. Jó helyen van nála a 10-es mez."

Messi még mindig „a világ legjobbja”

Az Egyesült Államokba történő látogatása során Ronaldinho megerősítette azt a meggyőződését, hogy a Barcelona továbbra is Európa egyik legerősebb csapata:

„A Barcelona még mindig Európa egyik legerősebb csapata, mindig nézem a mérkőzéseiket, és szurkolok, hogy szórakoztató, szép játékot mutassanak”

A legendás labdazsonglőr kiemelte a Major League Soccer, az Egyesült Államok bajnokságának lenyűgöző fejlődését is, elsősorban Messi Inter Miamiba igazolása óta.

„Az MLS minden évben sokat fejlődik, az országban az emberek évről évre egyre jobban szeretik a futballt, ami remek hír.”

Ronaldinho elárulta, izgatottan várja a 2026-os világbajnokságot, amely Lionel Messi karrierjének utolsó tornája lehet, hozzátéve:

„Továbbra is ő a legjobb a világon, és remélhetőleg csúcsformában érkezik a világbajnokságra, és csodálatos dolgokat fog véghezvinni.”

Forrás: GOAL

