Messi bevállalja a 2026-os világbajnokságot? Megszólalt a szövetségi kapitány!

"Csak a döntésére várunk, de alapvetően minden jól halad" - mondta Lionel Messi szerepléséről a címvédő Argentína szakvezetője, Lionel Scaloni. Együttese sorrendben Algériával, Ausztriával és az újonc Jordániával küzd majd meg a 32 közé kerülésért.

A nyolcszoros aranylabdás sztár még nem jelentette ki, hogy részt vesz a rekordot jelentő hatodik világbajnokságán, ugyanakkor nagy meglepetés lenne, ha a tengerentúli bajnokságban éppen szombaton döntőt játszó Inter Miami futballistája nem vállalná a játékot.

"Ez egy nehéz csoport" - fogalmazott tömören az olasz szakvezető azt követően, hogy a Seleção a legutóbb első afrikai országként elődöntős Marokkót, továbbá Skóciát és Haitit kapta ellenfélül a csoportkörben.

A legutóbbi két Európa-bajnokságon ezüstérmes angolok szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel elsősorban a nehéz körülmények miatt fejezte ki az aggodalmát. Szerinte nem könnyíti meg a csapatok helyzetét a várható nagy hőség, a páratartalom és az egyes helyszíneken tapasztalható magaslati körülmények vagy éppen a nagy távolságokból fakadó különböző időzónák.

"Ez a helyzet, ezt el kell fogadnunk és meg kell találnunk a módját, hogy olyan ellenálló csapatot építsünk, amely képes leküzdeni ezeket az akadályokat." - mondta a német tréner, akinek tanítványai a 2018-ban ezüst-, 2022-ben pedig bronzérmes Horvátország mellett Ghánával és Panamával találkoznak.

A Nationalelfet irányító Julian Nagelsmann pedig azt emelte ki, hogy az európai csapatoknak mindig nehéz a dél-amerikaiakkal játszaniuk. Ezt annak kapcsán mondta, hogy az újonc Curaçao után sorrendben Elefántcsontpart és Ecuador lesz Németország riválisa. A minden idők legkisebb nemzeteként kijutott karibi országot irányító holland Dick Advocaat arról számolt be, hogy az egész sziget rendkívül izgatott, hogy a négyszeres világbajnok ellen játszhatják történetük első vb-meccsét.

"Ismerjük őket, de ők is ismernek minket." - jelentette ki a társrendező Egyesült Államok argentin szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino, miután olyan ellenfeleket kapott a csapata, amelyekkel a közelmúltban megmérkőzött. Az amerikaiak ugyanis októberben az ausztrálokat, novemberben pedig a paraguayiakat győzték le 2-1-re, harmadik meccsük az európai pótselejtező egyik győztese ellen lesz, ez lehet az a Törökország is, amelytől júniusban 2-1-re kikaptak. Pochettino úgy vélte, nem lehet más a céljuk, mint a végső győzelem.

A szintén házigazda Kanada mestere, Jesse Marsch viszont azon kesergett, hogy rendkívül nehézzé válhat a négyesük, amennyiben Svájchoz és az előző vb-nek otthont adó Katarhoz az európai pótselejtezőből a négyszeres világbajnok Olaszország csatlakozik.

A június 11-én kezdődő futball-vb 12 négycsapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban. A FIFA szombaton este 6 órától hozza nyilvánosságra a helyszínbeosztást és a pontos kezdési időpontokat.

Forrás: MTI

