A Voluntari a Bihar FC-t fogadta a román másodosztály felsőházi rájátszásában csütörtök este. A találkozót a heves esőzések ellenére is lejátszották, a játéktér több helyen fel volt ázva.

Így talán nem is meglepő, hogy a találkozó 90. percében egy súlyos sérülés történt, a nagyváradi Razvan Gunie egy balszerencsés becsúszással találta el Alexandru Git lábát. A Voluntari játékosának pedig sajnos eltört a lába, a váradi játékos pedig azonnal piros lapot kapott.

A mentőautót úgy kellett a helyszínre tolni

A mentőautó a felázott talajon elakadt, így a játékosok segítettek betolni egészen a hazaiak tizenhatosáig.

Fotókon a tragikomikus jelenet:



Az esetről videófelvétel is készült:

A mérkőzés összefoglalója, 12:10-től a mentős ápolás:

A Volantari nyerte végül a román bajnokit, a Bihar nagy esélyt mulasztott el

Ezt követően 10 perces ápolás következett.

A találkozót végül a Voluntari nyerte 2-1-re. Vereségének köszönhetően az Bihar FC elszalasztotta az esélyt, hogy megelőzze Steaua Bukarestet, és feljöjjön a negyedik, osztályozót érő helyre.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.