C. Kovács Attila

Hát ilyen nincs! A brutális sérülés után a játékosok tolták be a mentőt Romániában! + videó

Hihetetlen események játszódtak le a Voluntari–Bihar FC román másodosztályú bajnoki utolsó perceiben. Egy szerencsétlen belépő után az egyik nagyváradi játékos eltörte ellenfele lábát, azonban a sérült játékos segítségére siető mentőautó elakadt a sárban, úgy kellett a játékosoknak odatolniuk a baleset helyszínére. Egészen elképesztő jelenetsorok következnek!

A Voluntari a Bihar FC-t fogadta a román másodosztály felsőházi rájátszásában csütörtök este. A találkozót a heves esőzések ellenére is lejátszották, a játéktér több helyen fel volt ázva.

Így talán nem is meglepő, hogy a találkozó 90. percében egy súlyos sérülés történt, a nagyváradi Razvan Gunie egy balszerencsés becsúszással találta el Alexandru Git lábát. A Voluntari játékosának pedig sajnos eltört a lába, a váradi játékos pedig azonnal piros lapot kapott. 

A mentőautót úgy kellett a helyszínre tolni

A mentőautó a felázott talajon elakadt, így a játékosok segítettek betolni egészen a hazaiak tizenhatosáig. 

Fotókon a tragikomikus jelenet:


Az esetről videófelvétel is készült:


A mérkőzés összefoglalója, 12:10-től a mentős ápolás:



Ezt követően 10 perces ápolás következett.

A Volantari nyerte végül a román bajnokit, a Bihar nagy esélyt mulasztott el

A találkozót végül a Voluntari nyerte 2-1-re. Vereségének köszönhetően az Bihar FC elszalasztotta az esélyt, hogy megelőzze Steaua Bukarestet, és feljöjjön a negyedik, osztályozót érő helyre.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) korábbi elnöke, Mircea Sandu a magyar futballt hozta példának, hogy érzékeltesse, merre kellene haladnia Romániának.



