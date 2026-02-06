Komoly fejtörést okoz a Real Madrid szakmai stábjának Rodrygo állapota a vasárnapi, Valencia elleni bajnoki előtt. A brazil támadó pénteken nem edzett együtt a csapattal, izomfáradás miatt külön munkát végzett, így egyre valószínűbb, hogy nem lesz bevethető a Mestallában – számolt be róla péntek délután a Marca.

Rodrygo esetleges hiánya tovább súlyosbítja a királyi gárda támadósorának gondjait. Vinícius Júnior eltiltás miatt nem léphet pályára, Jude Bellingham pedig sérülés miatt hiányzik, így a madridiak három meghatározó támadójukat is nélkülözhetik egyszerre.

A brazil szélső számára különösen rosszkor jött ez az újabb visszaesés. Rodrygo három héttel ezelőtt már bajlódott kisebb sérüléssel, amely miatt kihagyta a Levante elleni bajnokit, valamint a Monaco elleni Bajnokok Ligája-találkozót is. Visszatérése óta azonban nem tudta visszaverekedni magát a kezdőcsapatba: a Villarreal ellen csereként kapott lehetőséget, a Benfica elleni BL-meccsen pedig kiállították – ezért kétmeccses eltiltás vár rá –, míg a Rayo Vallecano ellen mindössze 13 perc jutott neki.

A háttérben Antonio Pintus erőnléti edző döntése is szerepet játszhat: a héten jelentősen megemelt edzésintenzitásról számoltak be a madridi források, amit úgy tűnik, Rodrygo szervezete most nem tudott problémamentesen kezelni.

A jelenlegi helyzet alapján a Valencia ellen Kylian Mbappé mellett Brahim Díaz és az argentin tehetség, Franco Mastantuono alkothatja a támadótriót.