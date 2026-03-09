Goal.com
Rodri megúszta eltiltás nélkül a játékvezetőket kritizáló nyilatkozata után

A Manchester City spanyol középpályása, Rodri pénzbírságot kapott az Angol Labdarúgó-szövetségtől, miután egy mérkőzés utáni interjúban a játékvezetők pártatlanságát kérdőjelezte meg. A futballista azonban eltiltás nélkül megúszta az ügyet.

Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) 80 ezer fontos pénzbírsággal sújtotta Rodrit, a Manchester City középpályását, miután a játékos egy februári bajnoki mérkőzés után a játékvezetők elfogultságára utaló kijelentéseket tett.  

A spanyol futballista a Tottenham Hotspur elleni, 2026. február 1-jén játszott Premier League-mérkőzés után fakadt ki, miután a Tottenham egy vitatott góllal egyenlített. A találkozón Dominic Solanke találata nagy felháborodást váltott ki a City játékosai között. 

Rodri a mérkőzés utáni interjúban azt mondta: „Tudom, hogy túl sokat nyertünk, és az emberek nem akarják, hogy nyerjünk, de a játékvezetőnek semlegesnek kell lennie. Nem igazságos, mert nagyon keményen dolgozunk.”  

Az FA szerint a nyilatkozat megsértette a szövetség szabályzatát, mivel a játékos megkérdőjelezte a játékvezetők integritását és pártatlanságát. A fegyelmi eljárás során Rodri elismerte a vádat.  

A független fegyelmi bizottság végül úgy döntött, hogy az eset nem indokol játéktiltást, ezért a középpályás pénzbüntetést és figyelmeztetést kapott. Az eredetileg kiszabható 120 ezer fontos bírságot enyhítő körülmények miatt csökkentették 80 ezer fontra.  

Rodri később nyilvános közleményben kért bocsánatot. Mint fogalmazott: sajnálja a mérkőzés utáni interjúban tett kijelentéseit, amelyek szerinte egy csalódást keltő eredmény utáni frusztrációból születtek.  

„Teljes mértékben elfogadom, hogy a szavaim nem voltak megfelelőek, és nem feleltek meg annak a szintnek, amely egy profi játékostól elvárható” – írta. Hozzátette: nem állt szándékában kétségbe vonni a játékvezetők tisztességét, és továbbra is tiszteli a munkájukat.  

A 29 éves középpályás ebben a szezonban 24 mérkőzésen lépett pályára a Manchester Cityben, miután felépült súlyos térdsérüléséből. Pep Guardiola csapata jelenleg a második helyen áll a Premier League-ben, hét ponttal lemaradva az Arsenal mögött. A manchesteriek emellett versenyben vannak a Bajnokok Ligájában és az FA kupában, valamint bejutottak a Liga-kupa döntőjébe is.

