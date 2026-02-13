Bajban van a Manchester City: Eljárás indult a csapat sztárja ellen

Az Manchester City középpályása, Rodri ellen eljárást indított az F.A., miután a Tottenham elleni 2–2-es döntetlent követően bírálta a játékvezetést.

A 29 éves spanyol válogatott játékos különösen azért volt dühös, mert a Spurs támadója, Dominic Solanke gólját megadták, noha a jelenet során úgy tűnt, hogy a hazai csatár belerúgott a City védőjének, Marc Guehinek a lábába. A találkozót Robert Jones vezette.

Bár az FA nem részletezte pontosan, mely kijelentések miatt emeltek vádat, Rodri a lefújás után azt mondta, a játékvezető nem volt „semleges”.

„Tudom, hogy túl sokat nyertünk, és az emberek nem akarják, hogy nyerjünk, de a játékvezetőnek semlegesnek kell lennie” – nyilatkozta a spanyol középpályás. Hozzátette: „Nem igazságos, mert nagyon keményen dolgozunk. Amikor külső tényezők hátráltatnak, frusztrált vagy.”

Az FA szerint Rodri „nem megfelelő módon viselkedett”, mivel kijelentései „elfogultságot sugallnak és/vagy megkérdőjelezik egy mérkőzés hivatalos személyének integritását”. A játékosnak február 18-ig kell reagálnia a vádakra, akár eltiltást is kaphat, ami nem jönne jól a City számára a bajnoki versenyfutásban.

A mérkőzésen a City 2–0-ra vezetett a félidőben idegenben, és sokáig úgy tűnt, megszerzi a három pontot. Solanke 53. percben szerzett – vitatott – találata azonban lendületet adott a hazaiaknak, majd húsz perccel a vége előtt az egyenlítés is összejött a Spursnek.

„Ha nem adják meg azt a gólt, talán megnyerjük a meccset” – mondta. A középpályás azt is állította, hogy a City ebben a szezonban több alkalommal is vitatható játékvezetői döntések kárvallottja volt. A manchesteriek jelenleg másodikak a Premier Leagueben, négy ponttal lemaradva az Arsenal mögött.

„Ez nem egy meccs, hanem újra és újra megtörténik – és ez így nem folytatódhat” – tette hozzá.

„Őszintén, soha nem beszélek a játékvezetőkről, tisztelem a munkájukat. De figyelniük kell ezekre a dolgokra. Belerúgott a lábába, ez teljesen egyértelmű… Két-három meccse folyamatosan ez történik, és nem tudom, miért.”

