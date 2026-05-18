Goal.com
LiveJegyek
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Szívhez szóló üzenettel búcsúzott el a Barcelona szurkolóitól Robert Lewandowski

R. Lewandowski
Barcelona
Primera Division

A lengyel támadó utolsó mérkőzését játszotta a Camp Nouban a Barcelona játékosaként a La Liga 37. fordulójában, majd a lefújás után mikrofont ragadott, és intézett néhány szót a hazai publikumhoz.

Amint arról a GOAL is beszámolt, a Barcelona győzelemmel búcsúzott el saját közönségétől, de ami talán ennél is fontosabb volt, hogy a távozó Robert Lewandowski még utoljára sikert ünnepelhetett a Camp Nouban. 

A lengyel játékost a 83. percben lecserélte Hansi Flick, hogy tapsvihar keretében hagyhassa el a pályát. A hármas sípszót követően az alábbi beszédet mondta a drukkereknek. 

"Számomra ez egy rendkívül érzelmes és nehéz nap – kezdte Lewandowski.  – Amikor a Barcelonához igazoltam, tudtam, hogy ez remek klub, de ti tettétek igazán elképesztővé. 

Az első napomtól fogva otthon éreztem magamat Barcelonában és a pályán egyaránt. Nagyon büszke vagyok mindarra, amit együtt elértünk. Ma elköszönök a stadiontól, ám a Barcelonának mindig lesz helye a szívemben. 

Nagyon köszönöm, aki egyszer Culer lesz [a Barcelona-szurkolók beceneve – a szerk.], az örökké Culer marad. Nagyon szépen köszönöm, éljen sokáig a Barça és éljen sokáig Katalónia!”

A Bayern Münchentől szerződtetett támadó 192 mérkőzésen 119 gólt és 24 gólpasszt számlált gránátvörös-kékben. 

Primera Division
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés