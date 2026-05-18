Szívhez szóló üzenettel búcsúzott el a Barcelona szurkolóitól Robert Lewandowski

Amint arról a GOAL is beszámolt, a Barcelona győzelemmel búcsúzott el saját közönségétől, de ami talán ennél is fontosabb volt, hogy a távozó Robert Lewandowski még utoljára sikert ünnepelhetett a Camp Nouban.

A lengyel játékost a 83. percben lecserélte Hansi Flick, hogy tapsvihar keretében hagyhassa el a pályát. A hármas sípszót követően az alábbi beszédet mondta a drukkereknek.

"Számomra ez egy rendkívül érzelmes és nehéz nap – kezdte Lewandowski. – Amikor a Barcelonához igazoltam, tudtam, hogy ez remek klub, de ti tettétek igazán elképesztővé.

Az első napomtól fogva otthon éreztem magamat Barcelonában és a pályán egyaránt. Nagyon büszke vagyok mindarra, amit együtt elértünk. Ma elköszönök a stadiontól, ám a Barcelonának mindig lesz helye a szívemben.

Nagyon köszönöm, aki egyszer Culer lesz [a Barcelona-szurkolók beceneve – a szerk.], az örökké Culer marad. Nagyon szépen köszönöm, éljen sokáig a Barça és éljen sokáig Katalónia!”

A Bayern Münchentől szerződtetett támadó 192 mérkőzésen 119 gólt és 24 gólpasszt számlált gránátvörös-kékben.

