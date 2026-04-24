Hamarosan válaszút elé kerül Robert Lewandowski, akinek már csak hetek vannak hátra a Barcelonával kötött szerződéséből. Azt egyelőre nem tudni, hogy hosszabbít-e a katalánokkal, mindenesetre már megjelentek azok az együttesek, amelyek kontraktusa lejártával ingyen szerződtetnék a lengyel centert.

Az AC Milan és a Juventus érdeklődésére reagálva meglehetősen sejtelmesen fogalmazott Lewandowski egy rák ellen harcoló szervezetnek adott jótékonysági interjúban.

"Tudod mit… Hamarosan beszélünk" - utalt arra, hogy idővel tisztázódik majd a jövője.

Angol kiadásunk arról ír, hogy az Öreg Hölgy számít az elsőszámú kérőnek, amely évenkénti hatmillió eurós fizetéssel csábítaná magához a 37 éves csatárt.

Lewandowski minden sorozatot figyelembe véve 40 mérkőzésen 17 gólt jegyzett ebben a szezonban klubszinten

