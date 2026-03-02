Robbie Keane: „Úgy védett, mint Peter Schmeichel”

A Ferencváros hatalmas nyomás alatt tartotta a Kazincbarcikát, de a vendégek kapusa az őrületbe kergette a hazai támadókat. Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a mérkőzés utáni értékelőjében nem fukarkodott a dicsérettel az ellenfél hálóőre felé, ugyanakkor saját jövőjével kapcsolatban is tett egy megdöbbentő kijelentést.

„Nagyon-nagyon csalódott lennék, hogy ha nem sikerült volna megnyernünk ezt a mai mérkőzést. Ha nem nyertük volna meg, visszavonulok...” – fogalmazott a szakember a lefújást követően.

Keane hozzátette, hogy csapata végig dominált: „Nem csak az utolsó percekben sikerült áttörni a védelmet, mert az első félidőben elővettünk volna pár gólt, annyi helyzetünk volt. Szerencsénk se volt a mérkőzésen, csak az utolsó percekben, és hát a kapusuk láthattuk, hogy milyen fantasztikus teljesítményt nyújtott, úgy védett, mint Peter Schmeichel.”

A tréner kitért a sűrű menetrendre és a „magyarszabály” okozta nehézségekre is. Elmondása szerint míg egy Liverpoolnál megvan az állandó mag, neki minden héten fel kell forgatnia a csapatot a szabályozások miatt.

Kuttor Attila: „Kicsit most igazságtalan volt a futball”

A Kazincbarcika mestere, Kuttor Attila érthetően keserűen nyilatkozott, hiszen csapata közel állt a pontszerzéshez a címvédő otthonában.

„A mi helyzetünkben megérdemeltünk volna valamit, kicsit most igazságtalan volt a futball ebből a szempontból. Megvolt a meccstervünk, és azt gondolom, hogy működött is” – mondta Kuttor, aki külön kiemelte a kapusteljesítményt, de nehezményezte a sorsdöntő büntető körüli szituációt. „Én úgy láttam, hogy a mi játékosunkat rántották le előtte. Rossz egy ilyen szituáció, mert ha most megfordítják a mérkőzést, és rúgnak két gólt, akkor le a kalappal, gratulálunk.”

