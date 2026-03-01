Mint ismert, a Ferencváros 2-1-s győzelmet aratott a Kazincbarcika ellen a Groupama Arénában vasárnap este. A találkozón egy vitatott tizenegyes borzolta a kedélyeket.

A Ferencváros mezőnyfölénye a hajrában góllá érett egy büntetőnek köszönhetően, melyet ugyan kihagyott Kovacevic, de a kipattanót már értékesítette.

De miért ítéltek tizenegyest?

Csonka Bence a találkozó 86. percében talán mindenki meglepetésére a tizenegyespontra mutatott, miután előbb Franko Kovacevic, majd Madarász Ádám is a földre kerültek a tizenhatoson belül. Azonban ha alaposabban megnézzük a történteket, nincsen olyan kameraállás, amelyből egyértelműen el lehetne dönteni, hogy a kazincbarcikaiak jutatták a két Fradi játékost a földre. Azonban Csonka és a videóbíró döntött, és tizenegyes következett.

A 94. percben pedig jött a dráma

A hatperces hosszabbítást nem bírta ki az ismét nagy nyomás alatt futballozó barcikai gárda, ugyanis Levi közeli lövése eldöntötte a három pont sorsát.

Eredmény, NB I, 24. forduló:

A mérkőzés összefoglalója:

Ferencváros-Kolorcity Kazincbarcika SC 2-1

gólszerzők: Kovacevic (87.), Levi (94.), illetve Könyves (60.)





