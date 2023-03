Rendőrségi nyomozás indult Haaland ellen

Autójában érték tetten.

A norvég válogatott Erling Haalandot lefilmezték, amint a mobiltelefonját használja, miközben egy 130 millió forint értékű Rolls Royce-t vezet Manchester New Islington negyedében.

A Manchester City rendőrsége megerősítette, hogy nyomozást folytat a Manchester City támadója, Erling Haaland ellen, amiért úgy tűnt, vezetés közben használta a mobiltelefonját.

Haaland állítólag március 15-én, szerdán a telefonját használta vezetés közben – azután, hogy kedden öt gólt lőtt a City 7-0-s győzelme során a Bajnokok Ligájában az RB Leipzig ellen. Az esetről azonban csak hétfőn este került elő felvétel.

A The Sun közzétett egy videót, amelyen Haaland láthatóan a telefonját használja vezetés közben. A klipben a norvég jobb keze a kormányon van, bal kezével pedig egy eszközt tartja. Látható, hogy az autó gurulása közben a készüléket nézi és nyomkodja.

Angliában akit vezetés közben mobilozáson érnek, hat büntetőponttal "gazdagodik" és 200 font pénzbírságot is kaphat. Ráadásul ha jogosítvány nincs még két éves, akkor be is vonhatják azt.

