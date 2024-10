Rendkívüli! Marco Rossi a Hollandia elleni "kudarc" után megnevezte az utódját!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott pénteken a holland csapattal a Nemzetek Ligája harmadik fordulójában.

A cikk lejjebb folytatódik

A magyar csapat Virgil van Dijk kiállítása miatt a 79. percben ugyan emberelőnybe került, azonban tíz ember ellen nem tudta megtartania egygólos előnyét, mivel Denzel Dumfries a 83. percben Cody Gakpo szabadrúgásra után egy remek fejessel egyenlített.



A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi így értékelt a lefújást követően:

„Kicsit keserű a szám íze, mert egy olyan helyzetből kaptuk a gólt, egy rögzített játékhelyzetből, amit direkt el akartunk kerülni. Mindenesetre gratulálnom kell a srácoknak. Én nem szeretek ennyire mélyen védekezni, de az ilyen ellenfelek ellen nem tehetünk mást. A németek ellen egy óra után elfogytunk. Most viszont nem. Ez a hozzáállás kell a párharcokban, ütközésekben a sokkal esélyesebb ellenfelekkel szemben is – kezdte értékelését Marco Rossi, aki saját magáról is beszélt. – Én az a típus vagyok, aki a saját útját járja, próbálom átadni az elképzeléseimet, anélkül, hogy diktátorrá válnék. Van, hogy ez nem sikerül, máskor igen, és a szerencse is mellénk áll. Igyekszem olyan játékosokat meghívni, akiknek megvannak azok a karakterjegyeik, amikre nekem szükségem van.”

Ezután a folytatásról és a Nemzetek Ligája fontosságáról is beszélt a szakember.

„Megpróbálunk nyerni Bosznia ellen is, de legalább egy döntetlent el kell érnünk, hogy legyen esélyünk bennmaradni az A-ligában. Ez egy nagyon fontos sorozat számunkra, aki szerint a Nemzetek Ligájának nincs értelme, az egy idióta, és csak beszél a futballról, de nem ért hozzá.”

Ezután néhány játékos behívását egyesével indokolta.

„Vannak, akik szerint azért hívok meg egy játékost, mert szerelmes vagyok belé, de nem. Azért küldök meghívót egy játékosnak, mert megérdemli, úgymint Fiola Attila. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar visszajöhet erre a szintre. Ezért járok az NB I-es meccsekre, hogy lássam a játékosokat. Szoboszlai Dominik miatt nem utazok el Liverpoolba megnézni a Manchester City ellen, hogy meghívjam-e vagy sem, mert annak nem lenne semmi értelme. Botka Endre csak egy találkozót játszott az utóbbi időben, de amikor Dárdai Márton kivált, Endre tökéletesen megállta a helyét a védelemben. Nikitscher Tamást is azért hívtam meg, mert láttam a mérkőzéseken, megtetszett a játéka és be is váltotta a hozzá fűzött reményeket.”

Dárdai Márton kapcsán elmondta a kapitány, hogy izomprobléma miatt kellett lecserélni, az orvosok döntenek majd róla, hogy futballozhat-e a következő meccsen.

Ezután Szalai Ádámról kérdezték a szakembert.

„Szalai Ádám, abban a pozícióban, amit felajánlottunk neki, nagyon proaktív, most közbülső állapotban van a játékos-pályafutása és az edzőség között. Az ő hangjukon tud beszélni, és kívánom neki, hogy egyszer majd ő legyen a válogatott szövetségi kapitánya, ha egyszer edzőnek áll, mert minden adottsága megvan ehhez, elsősorban a karizmája, egyénisége miatt.”

Forrás: Nemzeti Sport