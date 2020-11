Régen volt ilyen jó a magyar futball

Petry Zsolt szerint a magyar labdarúgás hosszú évek óta nem volt szakmailag olyan elismert helyzetben, mint most, köszönhetően a válogatott és a sikereinek.

A kapusedzője, a 38-szoros válogatott volt hálóőr kedden az M4 Sporthíradóban kiemelte, minden magyart büszkeséggel tölthet el, hogy a nemzeti csapat újra kijutott az Európa-bajnokságra, miközben a Ferencváros a csoportkörében szerepel.

Petry Zsolt immár tizenkettedik éve dolgozik a Bundesligában, korábban a Hoffenheimnél alkalmazták, a berlinieknél pedig a hatodik esztendeje segíti a kapusok munkáját.

„Azt gondolom, ez nem a véletlenek egybeesése, itt is határozatlan időre szól a szerződésem, ami a munkám egyfajta elismerése” – szögezte le.

