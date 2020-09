Rebrov elmondta, hogy mi volt a siker titka

Történelmet ír a , de egy nagy lépés még hátravan – vélekedett Szerhij Rebrov, a csapat vezetőedzője a Dinamo Zagreb elleni sikert követően. A csapat már biztosan pályára lép valamelyik európai kupa csoportkörében és ha a norvég Molde ellen sikeres lesz, akkor a BL-főtáblára kerül-

„A Celtic ellen láttam hasonló küzdést a játékosaimtól. A három legjobb kiemelt csapatot győztük le az idei sorozatban. Elmondtam a fiúknak, hogy ha sikerül, akkor történelmet fognak írni, igaz, egy lépés még hátra van – mondta Rebrov, aki a drukkerek stadionon kívüli jelenlétére is kitért. – A szurkolás komoly segítséget nyújtott a játékosoknak, nagyon sokat tett hozzá a csapat mai teljesítményéhez. Gondoltam, hogy kijönnek, de ilyen tömegre egyszerűen nem számítottam.”

A szakember edzőként és játékosként is szerepelt már a Bajnokok Ligájában, de azzal egyelőre nem foglalkozik, hogy mi lesz akkor, ha a Ferencvárossal idén ez nem sikerül.

„Most az ünneplésnek van itt az ideje. Nagy lépést tettünk előre, de még rengeteg dolog áll előttünk. Nem gondolok a múltra, csak a jövő lebeg a szemem előtt. Voltam már a Bajnokok Ligájában edzőként és játékosként is. Mindennek a kulcsa a kemény munka. Én is és a játékosok is tudjuk ezt. Az ember a saját szerencséjének a kovácsa, mi pedig keményen megdolgoztunk ezért.

A Molde ellen nem egy, hanem a hagyományos módon két találkozón dől el a továbbjutás. Ez pedig más felkészülést igényel.

„Az biztos, hogy teljesen más stratégiát kell választanunk, mint amit ebben az idényben megszoktunk. Örülök, hogy az első meccset idegenben játsszuk, így ad egy kis előnyt, hogy a visszavágót hazai pályán kell lejátszanunk. Mindkét csapatnak 50-50 százalék esélye van, meglátjuk mi lesz.”

A Ferencváros tavaly a BL-selejtezőben 4–0-ra kapott ki Budapesten a Dinamo Zagrebtől, amelyet most legyőzött. A szakember a két meccs közti különbségről is beszélt.

„A múlt évben is hasonló szituáció volt a gyors gól kapcsán, csak annyi különbséggel, hogy azt mi kaptuk, amiből nagyon nehéz volt felállni, majd jött egy második is, amiből már szinte lehetetlen. Múlt évben is nagyon jól játszott a csapat az első mérkőzésen, ezek voltak a főbb különbségek.”