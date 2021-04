Rebrov el akar beszélgetni a játékosaival

Ismét nem nyert a Ferencváros, így hivatalosan továbbra sem bajnok, úgy tűnik Szerhij Rebrov egy kissé ideges.

Újpest–Mezőkövesd 3–0

Michael Oenning (Újpest): „Rövid leszek és tömör. Nagyon büszke vagyok a játékosamira, az első perctől megmutatták, hogy mennyire jól és összeszedetten tudnak játszani. Hazai pályán végig fölényben, dominánsan teljesítettek, rengeteg helyzetet kialakítottak, mindhárom gól, amit szereztünk, nagyon kreatív, ötletes megoldás volt. A védekezés is teljesen rendben volt, számtalan ki nem kényszerített hibát vétett az ellenfél, amely érezte, hogy futni kell az eredmény után. Mindent beleadtak, próbáltak javítani a teljesítményükön, de a mai meccsen nem sikerült komoly helyzetet kidolgozniuk. Úgyhogy szeretnék gratulálni a csapatomnak, főleg a szerdai kupaelődöntőben megszerzett győzelem után ez egy további önbizalom löket mindannyiunk számára, és egy jó bemelegítés volt a jövő heti derbi előtt.” (ujpestfc.hu)

Pintér Attila (Mezőkövesd): „Pintér Attila: „Először is gratulálok az Újpestnek a megérdemelt győzelemhez. Elképzelhető, hogy a mai mérkőzésen sokat kértem játékosaimtól. Nekünk nem olyan hosszú a kispadunk, megérezzük, ha több játékos kiesik a csapatból. Ki kell elemezni a mérkőzést és meg kell találnunk, hogy mi a probléma, hiszen 3 találkozó óta nem rúgtunk gólt. Van még hátra négy forduló, igyekszünk minél jobban szerepelni.” (mezkovesdzsory.hu)

Kisvárda–Ferencváros 0–0

Supka Attila (Kisvárda): „Egyenrangú ellenfelei voltunk a Ferencvárosnak, sőt, olykor még jobban is játszottunk. Visszanézve a gólunkat, az egy szabályos találat volt, érthetetlen, miért ítélt így az alapvonali játékvezető, hiszen a játékvezető elsőre megadta a gólt. Azért léptünk pályára, hogy pontot, pontokat szerezzünk és bebiztosítsuk az NB I-es tagságot.”

Szerhij Rebrov (FTC): „Sajnálom, hogy nem tudtuk megnyerni a mérkőzést. A ma mutatott játékunk alapján nem érdemeltünk győzelmet. Nem tudtunk kellően támadólag fellépni, ez probléma, nem is tudom, mi lenne, ha nem lenne 13 pont az előnyünk. A fiúknak emlékezniük kell, hogy milyen sikereket értünk el korábban, arra, hogy ebben a szezonban a BL-csoportkörben szerepeltünk. Amikor egy hete 1-0-ra vezetett ellenünk a Puskás Akadémia, sokkal több helyzetünk volt, mint ma, amikor a Kisvárdának volt több lehetősége, ez mindenképpen probléma. Sokkal több akarás kell a jövőben a fiúktól. Meg kell kérdezni a játékosoktól, hogy le akarják-e zárni a szezont vagy már a szüneten gondolkodnak. A csapat játékához az is hozzájárult, hogy nem volt elég jó a pálya. Az első félidőben sok labdát veszítettünk emiatt, ez óvatosságra intette a játékosokat, én viszont megpróbáltam arra ösztönözni őket, hogy minél többet támadjanak. Azt is el kell ismerni, hogy egy kompakt ellenféllel szemben játszottunk. Ma szerettük volna bebiztosítani a bajnoki címét. A 13 pontnyi előnyünk megérdemelt, megpróbáljuk lezárni a versenyt, amilyen gyorsan csak lehet. A ma mutatott játék miatt csalódott vagyok, olykor túlságosan biztonsági játékot játszottunk. El kell beszélgetnünk arról, hogy komolyan le akarjuk-e zárni a bajnokságot vagy arra várunk, hogy a Puskás Akadémia pontokat veszítsen?” (fradi.hu)

Paks–ZTE 1–1

Bognár György (Paks): „Egy nagyon gyenge első félidőt produkáltunk. Nem vettük le a labdákat, csak vagdalóztunk, fejeltük, rúgtuk előre a játékszert. Ez igaz volt a védőinkre és a középpályásainkra egyaránt, így a csatároknak pedig nagyon nehéz játszani. Szokatlan felfogás volt. A szünetben három belső védőről négy védőre, valamint három csatárra váltottunk, ez be is jött. A második félidő első húsz percében jól futballoztunk. Felvettük a pozíciókat, cseréink sokat lendítettek a játékunkon. Volt egy három-négy perc, mikor sokat állt a játék, ez megtört bennünket, és a végén megint csak erőlködtünk. A döntetlen végeredményt igazságosnak gondolom a meccs teljes képe alapján. Szeretnénk minél előbb végezni, sűrűn jönnek a meccsek, van még lehetőségünk bőven több pontot szerezni. A hátralévő találkozóinkból lehetőség szerint, amennyit csak tudunk, nyerjünk meg, és akkor igazán szép lehet a vége.” (paksifc.hu)

Waltner Róber (ZTE): „Két ellentétes félidő volt. Az első úgy gondolom, hogy a miénk volt, jól játszottunk, helyzeteket alakítottunk ki és megszereztük a vezetést. Rúghattunk volna még további gólokat is, amivel magabiztosabban mehettünk volna ki a második félidőre. A második félidő sajnos annyira nem tetszett; a Paks kiegyenlített és több helyzete is volt. Támadóbb szellemben léptek fel és ezt mi rosszul reagáltuk le. Azt gondolom, hogy a két félidő alapján a döntetlen igazságos eredmény.” (ztefc.hu)

