Kiborult a Real Madrid sztárja, szerinte Xabi Alonso miatt úszott el a világbajnoksága!

A Marca információi szerint Éder Militao a Real Madrid januárban menesztett vezetőedzőjét, Xabi Alonsót hibáztatja legutóbbi sérülése miatt. Militao úgy véli, Xabi túl gyorsan dobta vissza a szezon elején, két olyan idény után, amikor alig játszott sérülései miatt.

Militao szerint Xabi Alonso az oka visszatérő izomsérülésének, amely miatt lemarad a világbajnokságról.

Mi történt?

Xabi Alonso a brazil védővel egyértelműen kezdőként számolt az idény első felében, folyamatosan heti két mérkőzést játszatott vele, amit azonban nem bírt a 28 éves hátvéd szervezete.

Militao először december hetedikén szenvedett sérülést a Levante ellen bajnokin, ami miatt csak áprilisban térhetett vissza a pályára, azonban április 21-én a Deportivo Alavés elleni bajnokin ismét megsérült, így számára az idény végetért, és a világbajnokságon sem játszhat.

