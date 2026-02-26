A Real Madrid magabiztos, kettős győzelemmel (idegenben 1–0, hazai pályán 2–1) abszolválta a Benfica elleni BL-rájátszást, ám az örömbe szerda este üröm vegyült. A Santiago Bernabéu közönsége a második félidőben elnémult, amikor a védelem oszlopa, Raúl Asencio és a középpályás Eduardo Camavinga egy felívelt labdánál szerencsétlenül, teljes erővel összefejelt.

Percekig tartó néma csend a Bernabéuban

Az ütközés ereje akkora volt, hogy a 23 éves spanyol hátvéd már a levegőben elveszítette az eszméletét, és védekező reflexek nélkül csapódott a gyepre. Míg Camavinga viszonylag gyorsan magához tért, Asenciót percekig ápolták a pályán az orvosi stáb tagjai. A protokollnak megfelelően nyakmerevítőt helyeztek fel rá, majd hordágyon, a közönség vastapsa mellett hagyta el a játékteret – a helyére a 77. percben David Alaba állt be.

Arbeloa és a játékos is megnyugtatta a kedélyeket

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Álvaro Arbeloa, a madridiak vezetőedzője próbálta hűteni a kedélyeket, bár elismerte, őt is megrázták a látottak:

„Raúl Asenciót azonnal kórházba szállították további vizsgálatokra. Bevallom, az én gyomrom is összeszorult a látványtól, de szerencsére aggodalomra nincs ok, az eset inkább csak ijesztő volt, mintsem tragikus” – fogalmazott a tréner.

A megnyugtató megerősítés végül magától az érintettől érkezett. Asencio a Sanitas La Moraleja kórházban elvégzett CT-vizsgálatok után – melyek nem mutattak ki súlyos elváltozást – hivatalos Instagram-oldalán üzent az érte aggódóknak:

„Köszönöm a támogató üzeneteket! Csak egy ijesztő pillanat volt. Jöhet a következő forduló! Hala Madrid!” – írta a védő, jelezve, hogy készen áll a folytatásra.

Jöhet a következő!

A Real Madrid tehát fellélegezhet: kulcsvédője elkerülte a súlyos sérülést. A királyi gárda így teljes fókusszal készülhet a nyolcaddöntőre, ahol a sorsolástól függően a Manchester City vagy a Sporting Lisszabon lesz az ellenfele. Az biztos, hogy a Benfica elleni kettős győzelem után Arbeloa csapata önbizalommal telve várhatja a folytatást – remélhetőleg már Asencióval a fedélzeten.



